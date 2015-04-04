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Savcı Kiraz'la ilgili 166 habere erişim yasağı geldi

Erişimin engellendiği yerler arasında, Cumhuriyet, Radikal, Birgün, Sözcü, soL ve Taraf var

04 Nisan 2015 19:48

Savcı Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'nde DHKC'liler tarafından öldürülmesinin ardından başlayan yasaklar genişliyor. Operasyon esnasında yayın yasağı olarak başlayan ve gazetecilerin cenaze törenine akreditasyonlarına izin verilmemesiyle devam eden yasaklar kapsamında şimdi de 166 adrese erişim engeli getirildi. 

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Cumhuriyet, Radikal, Birgün, Sözcü, soL ve Taraf'ın olduğu birçok sitenin haberlerine ulaşım engellendi.

Engellenen internet siteleri arasında Independent, Daily Mirror gibi yabancı haber siteleri de bulunuyor. 

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