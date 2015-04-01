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Savcının fotoğrafını yayımlayan gazetelerin muhabirleri cenaze törenine alınmadı

Cenaze törenine alınmayan gazetecilere gerekçe olarak 'Bugüne özel bir durum' açıklaması yapıldı

01 Nisan 2015 16:27

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen rehine operasyonunda şehit olan savcı Mehmet Selim Kiraz'ın cenaze töreni bugün yapılıyor. Cumhuriyet, Hürriyet, Sözcü, Milat, Taraf gazeteleri; Samanyolu, Bugün, Doğan Haber Ajansı, CNNTürk ve İMC muhabirleri cenaze törenine alınmadı.

Savcı Kiraz'ın cenaze törenine alınmayan muhabirlere gerekçe olarak "Bugüne özel bir durum" açıklaması yapan görevliler bu yönde talimat aldıklarını söyledi.

Bazı internet siteleri, eylemcilerin dün sosyal medyadan propaganda amaçlı yayınladıkları iddia edilen fotoğrafları yayınlayan hiçbir gazete ve yayın mecrasının cenaze törenine alınmayacağını yazmıştı.

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