Savcı Kiraz'ın cenazesi bugün kalkacak

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda iki eylemci tarafından rehin alınan ve hayatını kaybeden savcı Mehmet Selim Kiraz'ın cenazesi bugün İstanbul'dan kalkacak.

İki kişi dün adliyeye gelerek DHKC (Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi) örgütü adına Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin almış, Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan gaz kapsülünü atan polislerin isimlerinin açıklanmasını istemişti.

Öğlen saatlerinde başlayan rehine krizi, güvenlik güçlerinin akşam saatlerinde düzenlediği operasyonla sona ermiş,iki eylemci ve savcı hayatını kaybetmişti.

Savcı Kiraz için saat 11'de adliye önünde bir tören düzenlenecek, daha sonra Eyüp Cami'nde kılınacak olan öğle namazının ardından Kiraz'ın cenazesinin Eyüp Mezarlığı'na defnedilecek.

Kiraz'ın cenazesinin adli tıptaki işlemlerinin sabaha karşı bittiği bildirildi.

Savcı Kiraz kimdir?

1969 Siirt doğumlu olan Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu idi.

Geçen yıl HSYK'nın yaz kararnanemesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevlendirilen Kiraz, Radikal gazetesine göre son dört aydır Berkin Elvan soruşturmasına bakıyordu.

Eşi de hakim olan Kiraz iki çocuk babasıydı.

Adli Tıp önünde polis bekliyor

Başbakan Davutoğlu dün yaptığı açıklamada eylemcilerin 1991 doğumlu Şafak Yayla ve 1987 doğumlu Bahtiyar Doğruyol olduğunu açıkladı.

Medyada yer alan haberler, Yayla ve Doğruyol'un otopsi işlemlerinin halen sürdüğünü bildiriyor. CNN Türk televizyonu, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu önünde çevik kuvvet ve TOMA bulunduğunu bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan Şafak Yayla, 2011 akademik yılı açılışı sırasında İstanbul Üniversitesi'nde törene katılan dönemin başbakanı Recep Tayip Erdoğan'ı protesto ettiği için gözaltına alınmıştı.

Serbest bırakıldıktan sonra basına konuşan Yayla, Emniyet'te polisten şiddet gördüğünü söylemişti.