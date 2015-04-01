Savcı Mehmet Selim Kiraz hayatını kaybetti

Çağlayan Adliyesi'ndeki odasında DHKP-C'liler tarafından rehin alınan Savcı Mehmet Selim Kiraz, ağır yaralandığı operasyonun ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak ve İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi konuyla ilgili olarak hastane önünde açıklama yaptı.

Selami Albayrak, "Sayın savcımıza menfur bir saldırı gerçekleşti. Saldırı gerçekleştikten 2 dakika içinde Florence Nightingale Hastanemize ulaştırıldı. Hastanemize ulaştığında çok ciddi bir yaralanma olmuştu. Yapılan bütün müdahalelere rağmen, bütün girişimlere ve cerrahi ekibin ve hekimlerimizin gayretine rağmen, ne yazık ki bir görev şehidi verdik ve sayın Savcımızı kaybettik. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de, "Ateşli silah yaralanması... Hem baş, hem göğüste. Tamamen solumu ve kalbi durmuş durumdaydı. Tüm müdahaleyi tüm ekibimiz yaptı ve hastayı hemen ameliyata aldık. Ancak ameliyata, her türlü müdahaleye rağmen maalesef şehit verdik. Geldiğinde hayatını kaybetmişti. Solunumu, kalbi tamamen durmuştu. Hiçbir hayati fonksiyonu yoktu. Saat 20.50 sıralarında geldi, 21.55'te kaybettik. Ama geldiğinde zaten kaybetmiştik. 1 saat boyunca müdahale ettik. Tüm ekibimiz burada hazır bekliyorduk. Savcımızı hemen aldık, maaasef tüm çabalarımıza rağmen kaybettik. Başımız sağolsun" dedi.