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Erdoğan: Savcımızı avukat cübbesiyle rehin aldılar, polisi tebrik ediyorum

Erdoğan: Savcımıza Rabbimden afiyet, sağlık ve sıhhat diliyorum.

01 Nisan 2015 01:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Berkin Elvan soruşturmasını da yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ve iki eylemcinin öldürüldüğü rehine operasyonuyla ilgili olarak "Savcımız maalesef, 3 tane başından, 2 tane de vücudunun farklı yerlerinden kurşunla yaralanmıştır. Savcımıza Rabbimden afiyet, sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.

Erdoğan, "Sayın Başbakanla görüşmelerimizi yaptık. Onlar da bakan arkadaşlarımızda olay yerinde durum değerlendirmelerini yapıyorlar. Biz de döner dönmez, yarın akşam aynı şekilde tekrar arkadaşlarımızla bu işi her yönüyle ele almak suretiyle, bundan sonraki süreçte avukatların adalet saraylarına girmesinden tutun da ve diğer görevlilerin de aynı şekilde adalet saraylarını girişlerinde, bunların ne gibi muameleye tabi tutulacaklarını, bunların hepsini ele almak gerekiyor. Bu işin hafife alınır bir yanı yok. Bu üzerinde çok çok ibretle, durulacak bir vaka, bir olay" diye konuştu.

Romanya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana verdiği 3 değil, 2 teröristi öldürüyorlar. Savcımız 3 tane başından, 2 tane de vücudunun değişik yerlerinde maalesef kurşunlanıyor. Şuanda ameliyatta. Dua edelim, inşallah ameliyatın neticesinde sağlığına kavuşur. Ama durumu ciddiyetini koruyor. Az önce hastane yetkililerinden aldığım bilgi, bu istikamette. Rabbim kendisine sağlık, sıhhat, afiyetler versin.

Sayın Başbakanla görüşmelerimizi yaptık. Onlar da bakan arkadaşlarımızda olay yerinde durum değerlendirmelerini yapıyorlar. Biz de döner dönmez, yarın akşam aynı şekilde tekrar arkadaşlarımızla bu işi her yönüyle ele almak suretiyle, bundan sonraki süreçte avukatların adalet saraylarına girmesinden tutun da ve diğer görevlilerin de aynı şekilde adalet saraylarını girişlerinde, bunların ne gibi muameleye tabi tutulacaklarını, bunların hepsini ele almak gerekiyor. Bu işin hafife alınır bir yanı yok. Bu üzerinde çok çok ibretle, durulacak bir vaka, bir olay" diye konuştu.

 

Polise tebrik

 

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Erdoğan, "Çünkü onlar da bir yerde bu silah seslerinden sonra, can siperhane odaya girerek, orada da gereğini yerine getirmiş oldular. Ben ailesine geçmiş olsun diyorum savcımızın. Şuanda dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor,. Doktor arkadaşlarımız ellerinden geleni zaten yapıyorlar" dedi.

Bir soru üzerine Romanya programında iptal olmadığını, Enerji bakanı Yıldız'ın heyetten ayrılıp Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Erdoğan, "Buradaki programımızı toparlayıp, Ankara'ya belki İstanbul'a döneceğiz" dedi. 

Ayrıntılar geliyor...

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