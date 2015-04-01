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Resmi açıklama: İki eylemci öldürüldü, ağır yaralanan savcı ameliyatta

Çağlayan Adliyesi'ndeki açıklamada, eylemcilerin öldürüldüğü, savcının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti

01 Nisan 2015 00:18

Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'lilerce rehin alınmasının ardından müzakerelerinin sonuçsuz kalması üzerinde düzenlenen operasyonun ardından Başsavcılık'tan açıklama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, operasyonda savcının ağır yaralandığını ve Florence Nightingale hastanesinde ameliyat alındığı, iki eylemcinin öldürüldüğünü söyledi. Emniyet Müdürü Selami Altınok, "eylemcilerden birinin avukat olduğu yönünde iddia var?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Çağlayan Adliyesi'ndeki açıklamada, eylemcilerin öldürüldüğü, savcının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, şunları söyledi:

İki terörist savcımızı rehin almışlardır. 6 saat boyunca, gerek emniyet teşkilatı, gerek başsavcılığımız, başsavcı vekillerimiz, iletişim kanallarını açık bırakarak yapılacak bütün görüşmeleri yapmış, bu arada Ümit Kocasakal da iletişim kanallarının kurulmasında yardımcı olmuştur. 6 saat boyunca sabırla, metanetle ve bütün güvenlik önlemlerini alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda maalesef odadan silah seslerinin gelmesi üzerine emniyet güçlerimiz operasyon yapmışlardır.

Bütün iletişim kurallarının uygulanması sonucu operasyon sonucunda başsavcımız ağır yaralı olarak Florence Nightingale hastanesindedir.

 

Operasyonun ardından ilk görüntüler 

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