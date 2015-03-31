Eylemci: Bana Berkin deyin, Müzakereci: Tamam Berkin

Berkin Elvan soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'lilerce rehin alınmasının ardından müzakerelerinin sonuçsuz kalması üzerinde düzenlenen operasyonda eylemciler öldürülürken, savcı Kiraz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, eylemciler ile polis arasında müzakerelelerin sürdüğü sırada müzakereci polisle görüşmeyi yürüten eylemci, konuşmalar sırasında kendisine Berkin diye hitap edilmesini istedi. Müzakereci polisin bu talebi kabul ederek, eylemciye “Berkin” diye hitap ettiği öğrenildi.

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın odasına saat 12.30 sıralarında gelen 3 kişi, katibi dışarı çıkartarak savcıyı rehin almıştı.

DHKP-C üyesi olduğu belirtilen eylemciler, Savcı Mehmet Kiraz'ın odasına bazı pankartlar ile Berkin Elvan'ın posterini asmıştı.

Eylemciler, savcının başına silah dayadıkları bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlamış, kamuoyunun eylemden böyle haberi olmuştu.