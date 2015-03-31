Eylemciler konuştu: Taleplerimiz kabul edilmezse savcıyı cezalandıracağız, teslim olmayacağız

Berkin Elvan soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı Çağlayan Adliyesi’ndeki odasında rehin olan eylemciler, Med Nuçe kanalına yaptığı açıklamada, “Son dakikalara geldik artık, biz söyleyeceğimizi söyledik, artık ne yapacakları onlara kalmış. İlk olarak isimlerin açıklanmasını istiyoruz, daha sonra suçluların Taksim gibi bir yerde halk mahkemesinde yargılanması gerek. Taleplerimiz kabul edilmezse savcıyı cezalandıracağız, teslim olmayacağız, gerekirse şehit düşeriz” dedi.