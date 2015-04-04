'Hastane raporuna göre savcı Kiraz'ın vücudundan 5 değil 10 kurşun çıktı' iddiası

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüyle sonuçlanan rehine kriziyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Zaman'da yer alan habere göre, Florence Nightingale Hastanesi’nin raporunda, Savcı Kiraz’ın vücuduna 5 değil 10 kurşun isabet ettiği öne sürüldü. Hastaneye geldiğinde hayatî fonksiyonu bulunmayan Kiraz’ın önünde ve arkada kurşun yarası belirlendi. Uzmanlar, savcının iki ateş arasında kaldığı yorumunda bulundu.

Serkan Sağlam’ın Zaman gazetesindeki haberine göre, 2 DHKP-C militanın makamında rehin alıp öldürdüğü Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında verilen resmi bilgilerin çeliştiği iddia edildi.

Florance Nightingale Hastanesi’nin uzman hekimlerince düzenlenen adli raporuna göre, daha önce 5 kurşun isabet ettiği söylenen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın vücudunda 10 kurşun yarası tespit edildi. Yaralardan 3’ü baş, 6’sı göğüs, 1’i bacak bölgesinde olduğu bilgisi yer aldı.

Raporda ayrıca, 20.56’da hastaneye getirilen Kiraz’ın bilincinin kapalı olduğu, solunum ve kalbinin durduğu belirtiliyor.

10 kurşundan 7 tanesinin göğüs ve bacaklarda bulunması adli raporda “Sağ göğüste 1, sol köprücük kemiği altında kalp hemen üstünde 1, sol diyafram bölgesinde 1, sağ omuz ön yüzünde 1, sağ omuz arka yüzde 2, sol diz üstünde 1, kafa bölgesinde 3 adet kurşun girişi (toplam 10 adet) tespit edilmiştir” şeklinde anlatılıyor.

Beyin ölümü gerçekleşmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olay gecesi, Savcı Kiraz’ın 5 kurşun yarasıyla yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı yönünde açıklama yapmıştı. Ancak hastane raporuna göre, Savcı Mehmet Selim Kiraz, Florence Nightingale Hastanesi’ne getirildiğinde bilinci kapalıydı, solunum ve kalbi durmuştu. Tansiyon ve nabız atışlarına ilişkin veriler yoktu. Uzman hekimlerin hazırladığı raporda beyin ölümünün gerçekleştiğine yönelik bulgular yer alıyor. Kiraz’ın hastaneye getirildiğinde göz bebeğinin genişlediği ve ışığa cevap vermediği de bu durumu destekleyen en önemli tespit olarak öne çıktı.

Operasyondan 29 dakika sonra geldi

2 sayfalık adli raporda ameliyata alınana kadar Savcı Mehmet Selim Kiraz’a kalp ve solunum desteğinin devam ettirildiği, ancak tüm müdahalelere rağmen canlandırma emaresi göstermediği kaydedildi. Bütün hayati fonksiyonların durduğunu gösteren raporda muayene saati olarak 20.56 ibaresi not düşüldü. Bu saat operasyonun başlatıldığı 20.27’den yaklaşık 29 dakika sonrasını işaret ediyor.