Savcı Kiraz'ın son demeci: Berkin davası için hafta sonları dahil çalışıyorum

Savcı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilmeden iki gün önce verdiği son röportajda Gezi eylemleri sırasında polisin gaz fişeği ile başından vurularak yaşamını yitiren Berkin Elvan'la ilgili soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmış. Kiraz, Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım’a yaptığı açıklamalarda, "Berkin Elvan’ın dosyası için evimde, hafta sonları dâhil çalışıyorum. Olayda suçu olanı ortaya çıkaracağız’ demiş. Kiraz, hakkında çıkan haberler için ise, “İsmimin yazılmasına çok canım sıkılıyor” diye konuşmuş.



Savcı Kiraz’ın, verdiği demeçteki açıklamaları şöyleydi:

“Elimdeki dosyalara hakim olabilmek için gece gündüz, evimde, hafta sonları dahil çalışıyorum. Berkin Elvan’ın dosyasının kamuoyu için hassas olduğunun farkındaydım. Berkin’in dosyası için çok titiz hareket ediyorum. Sol basında dosyada hiçbir ilerleme olmadığına ilişkin haberler yapılıyor. İsmim yazılıyor. Bu çok canımı sıkıyor. Ben bu dosya için elimden geleni yapıyorum üzülüyorum böyle şeylere. Beni siyasi boyutu ilgilendirmiyor. Olayda suçu olan varsa ortaya çıkaracağız.”

(Gezi olayları sırasında polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin): “O kadar kapsamlı ki. İğne arar gibi şüpheli arayacağız. Önce mağdurların fotoğraflarını istemeyi düşündüm ama yaşananları hatırlatıp onları incitmemek için dikkat ediyorum.”