"Savaşa hayır" diyen aydınlardan Erdoğan'a cevap: Hiçbir terör olayını çözememiş olan iktidar, bizi teröre destekle suçluyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ağır ifadelerle suçlamalar yönelttiği Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde "Suriye'de Savaşa Hayır" bildirisini imzalayan aydınlar, "Bugüne kadar hiçbir terör olayını çözememiş olan AKP iktidarı, bizi teröre destekle suçluyor" açıklaması yaptı. "Açıklamamızın hiçbir satırında teröre destek yoktur" denen açıklamada, "Örgütler veya devletler tarafından yapılması bizim için hiç fark etmez; dehşetin onaylanacak tarafı yoktur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "AKP iktidarının, TAK'ın Ankara saldırısını üstlenmesiyle sıkıştığı" görüşü dile getirilerek, "PYD suçlamasını saatler içinde ilan edivermenin yarattığı durumdan nasıl çıkacağı merak konusudur" sorusu yöneltildi.

Erdoğan'ın "Aydın müsveddeleri", "Kuduruyorlar", "Öğrencilerin eline silah verdiler" gibi suçlamalarının hatırlatıldığı açıklamada, "Bu hazin ifadeler değil bir cumhurbaşkanının ağzına, hiç kimsenin ağzına yakışmayacak ayıplardır" tepkisi gösterildi.

Aralarında T24 yazarları Hasan Cemal ve Oya Baydar, Prof. Baskın Oran ile Murat Belge'nin de bulunduğu 200'den fazla aydın, sanatçı, yazar ve aktivist, Türkiye'nin Suriye'ye gireceğine yönelik iddialardan duyulan kaygıyı dile getiren "Suriye'de Savaşa Hayır" başlıklı bir bildiri yayımlamışlardı. Bildiride, "Türkiye’yi bir kirli savaşa sokup perişan etme imkânını R. T. Erdoğan’a tanımayacağız!" denmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün (19 Şubat 2016) cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularının yanıtlarken, aydınlar için şu ağır ifadeleri kullanmıştı:

"Aydın diye geçinenler yine bir bildiri yayınlayarak bu terör örgütünün yanında yer aldılar. Bunlar aydın maydın filan falan uzaktan yakından alakası yok. Bir kitabı olan, herhangi bir yerden profesörlük unvanı alan aydındır diye bir şey yok. Yetiştirdiğiniz öğrencilerin ellerine silahları sizler verdiniz, üniversiteleri kan gölüne çevirdiniz. Yine aynı şeyleri yapamayınca çıldırıyorlar, kuduruyorlar."

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nin açıklaması şöyle:

"Savaşa Hayır" çağrısı yapan ve bunun dışına asla taşmayan açıklamamızdan iktidar ve Havuz Medyası çok rahatsız olmuştur.

Böyle bir açıklamayı "teröre destek bildirisi" diye takdim edip kamuoyuna yalan söylemek ve hemen devreye sokulan Aktrol mesajlarını da sırf bu yalan üzerine bina ettirmek, iktidarın ve medyasının ne kadar sıkıştığını göstermektedir.

Çünkü isteyen bir daha okusun: Açıklamamızın hiçbir satırında teröre destek yoktur. Durumumuz fevkalade saydamdır: Örgütler veya devletler tarafından yapılması bizim için hiç fark etmez; dehşetin onaylanacak tarafı yoktur...

Diğer yandan, verdiği demeçte R.T. Erdoğan, biz imzacılar için "Aydın müsveddeleri", "Kuduruyorlar", "Öğrencilerin eline silah verdiler" gibi hakaret ve iftiralar sıralamakta tereddüt etmemiştir. Bu hazin ifadeler değil bir cumhurbaşkanının ağzına, hiç kimsenin ağzına yakışmayacak ayıplardır.

Bugüne kadar hiçbir terör olayını çözememiş olan AKP iktidarı, şimdi bir de, TAK'ın bu olayı üstlenmesiyle sıkışmıştır. PYD suçlamasını saatler içinde ilan edivermenin yarattığı durumdan nasıl çıkacağı merak konusudur.

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