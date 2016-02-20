Habertürk: Başsavcılık, Ankara saldırısını üstlenen TAK'ı yalanladı

Habertürk gazetesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara’da 28 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırıyı üstlenen, kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK'ı (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) yalanladığını iddia etti.

Fevzi Çakır imzasıyla yayımlanan haberde, Başsavcılık kaynaklarının iddiaya ilişkin şunları söylediği aktarıldı:

“Tamamen hedef saptırma stratejisi. Neden 3 gün sonra üstleniyorlar? Çünkü, PYD uluslararası arenada sıkıştı. Terör örgütü, bu sıkışıklığı aşmak için bu stratejiyi geliştirdi.”

Haberde ayrıca, TAK'a ait olduğu belirtilen internet sitesinde saldırıyı gerçekleştiren kişi olarak açıklanan Abdülbaki Sönmez'in de (Zınar Raperin) gerçek olmadığı ileri sürüldü. Sönmez’e ait olduğu iddia edilen fotoğrafın photoshop olduğu ve 3 yıl önce internete yüklenen Ş.İ.’ye ait fotoğrafa Sönmez’in kafa kısmının eklendiği iddia edildi.

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