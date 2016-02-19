Ankara saldırısını TAK üstlendi

Ankara’da 28 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırıyı kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlendi.

TAK'a ait olduğu belirtilen internet sitesinde saldırıyı gerçekleştiren kişinin Abdülbaki Sönmez (Zınar Raperin) olduğu ileri sürüldü.

ANF’de yer alan haber şöyle:

17 Şubat akşam saatlerinde Ankara’da Türk askerlerine yönelik yapılan eylemi TAK üstlendi. TAK, eylemi gerçekleştiren militanın kimlik bilgilerini de açıkladı.

Saldırının ardından hükümet yetkilileri ve güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamalarda, saldırıyı YPG bağlantılı Suriye doğumlu 24 yaşındaki Salih Muhammed Neccar'ın düzenlediği açıklanmıştı.



"60 eylem yapacağız"



Hawar Haber Ajansı (ANHA), TAK'ın Cizre'de 60 sivilin öldürüldüğü iddia edilen olaydan sonra "İlkbaharı beklemeyeceğiz. Cizre'deki katliamdan sonra olay çığrından çıkmıştır. Ölen 60 sivil için Türkiye'nin 60 yerinde eylem yapacağız. Kürt gençleri, kalbalık eğlence yerler, metrolar, vapur, hava yolları uçakları, futbol sahaları, askeri bölge, emniyet ve diğer devlet kurumlarını kullanmasın. Feci eylemlerimiz bu tarz yerlerde en şiddetli şekilde olacaktır. Tüm gençlik direnişe geçsin. Önlerindeki engelleri biz kaldıracağız" dediğini ileri sürmüştü.



TAK nasıl kuruldu?

PKK'nın Kandil'deki sözcülerinden "Roj Kandil" TAK'ın kökeni ve örgüte karşı durumu konusunda 2010 yılında CNN International'a şu açıklamayı yapmıştı:



"TAK’ta yer alanların bazılarının geçmişte bizim içimizde olduğu doğrudur. Ancak politikalarımızı eleştiriyorlardı. Bizi çok pasif ve yumuşak görüyorlardı. Silahlı mücadelenin tırmandırılmasından yana olduklarını söylüyorlardı. Sonradan bizimle yollarını ayırdılar. Fakat onlar da Öcalan’ı önder olarak kabul ediyorlar. Öcalan’ın yakalanma sürecinin hemen ardından bizim içimizde ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşandı. Bazı arkadaşlar, 'Önderlik ateşkes yaptı, ama devlet bundan anlamadığı gibi ona karşı komplolar geliştirdi” diyorlardı. Sonra içimizde eleştiri getiren bazı unsurlar giderek ekipleştiler. Bu ekip hızla uçlaştı, uçlaştı ve bizden koparak kendi örgütlenmesini kurdu.

(TAK’ın PKK’nın şehir kolu olduğu iddiaları doğru mu' sorusu üzerine) TAK içindeki bazı unsurların bizden kopmuş olmaları nedeniyle bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Aramızda hiçbir ilişki yok. Anladığım kadarıyla, Öcalan’a bağlı ve sadıklar."



Hürriyet'in haberine göre TAK'ın üstlendiği eylemler şöyle:

10 Haziran 2007: İstanbul Bakırköy'de 31 kişinin yaralanması ile sonuçlanan patlama.



17 Temmuz 2005: Aydın Kuşadası'nda turistleri taşıyan minibüse ve bir hafta sonra İzmir Çeşme'de çöpe bırakılan bombanın patlaması sonucu 5 turist, bir polis memuru öldü, 34 kişi yaralandı.



31 Ekim 2010: İstanbul Taksim'de polis noktasına saldırıda 32 kişi yaralandı.



23 Mayıs 2007: Ankara Ulus Anafartalar çarşısındaki patlamada 7 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.



26 Ağustos 2011: Antalya Konyaaltı plajı ile 28 Ağustos'ta Kemer halk plajındaki patlamalarda 6 turist yaralandı.



20 Eylül 2011: Ankara Kızılay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.



23 Aralık 2015: Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 temizlik görevlisi hayatını kaybetti.