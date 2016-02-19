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Erdoğan’dan "Suriye’de savaşa hayır" diyen aydınlara: Çıldırıyorlar, kuduruyorlar!

"Yetiştirdiğiniz öğrencilerin eline silah vererek üniversiteleri kan gölüne çevirdiniz!"

Erdoğan, bugün suçladığı aydınlardan bazı isimlerin de yer aldığı Akil İnsanlar Heyeti&#39;nden Murat Belge ile.

19 Şubat 2016 16:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde "Suriye'de Savaşa Hayır" bildirisi yayımlayan, aralarında T24 yazarları Hasan Cemal ve Oya Baydar, Prof. Baskın Oran ile Murat Belge'nin de bulunduğu 200'den fazla aydın, sanatçı, yazar ve aktivisti ağır ifadelerle eleştirdi. "Aydın diye geçinenler yine bir bildiri yayınlayarak bu terör örgütünün yanında yer aldılar" diyen Erdoğan, "Bunlar aydın maydın filan falan uzaktan yakından alakası yok. Bir kitabı olan, herhangi bir yerden profesörlük unvanı alan aydındır diye bir şey yok. Yetiştirdiğiniz öğrencilerin ellerine silahları sizler verdiniz, üniversiteleri kan gölüne çevirdiniz. Yine aynı şeyleri yapamayınca çıldırıyorlar, kuduruyorlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bildiriyi imzalayan aydınlara “Siz benim yanımda olsanız ne yazar, olmasanız ne yazar” diye konuştu.

‘Suriye’de Savaşa Hayır’ başlıklı bildiride, "Yöneticilerin oğulları bir biçimde askerlik yapmazken, halk çocuklarının bir de Suriye ölüm tarlalarına siyasi ihtiraslar uğruna sürülmesine razı olmayacağız" ifadeleri yer alarak "Türkiye’yi bir kirli savaşa sokup perişan etme imkânını R. T. Erdoğan’a tanımayacağız!" denmişti.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

“PKK'yı Avrupa, ABD terör örgütü ilan etmiştir. Şu olayda dahi terör örgütünün adını vermemektedir. Bizim yanımızda olmaları itibariyle güzel olabilir, hoş olabilir ama neticeye varacak bir şey değildir. Bizim yanımızdasın da niçin PKK terör örgütü olarak ilan ederken YPG/PYD'yi neden etmiyorsun. Belge veriyoruz. Aydın müsveddesi geçinenler yine, nasıl aydınsa bunlar onların yanında yer alıyor. Bunlar aydın maydın filan falan uzaktan yakından alakası yok. Bir kitabı olan, herhangi bir yerden profesörlük ünvanı alan aydındır diye bir şey yok. Can güvenliğine, mal güvenliğine saldırılar var, bu saldırıların arkasında olanların yanında yer alıyor.

Biz Erdoğan'a şöyle böyle, filan falan, siz benim yanımda olsanız ne yazar, olmasanız ne yazar. Ben milletimin yanındayım. Bu adamların hiçbirinin bu ülkede dikili taşı yoktur. Şu kadar öğrenci yetiştirdik, bu kadar öğrenci yetiştirdik. İşte yetiştirdiğiniz öğrenciler bunları yapıyor. Bunların ellerine silahları sizler verdiniz, üniversiteleri kan gölüne çevirdiniz. Şimdi yapamıyorsunuz diye çıldırıyorsunuz, kuduruyorsunuz.”

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