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Emekli subay: Asker de “Bu suça ortak olmuyorum” demeli

Bahadır Altan: Eminim bu kirli savaşa ortak olmak istemeyen epey asker var

15 Şubat 2016 19:48

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli subay Bahadır Altan, Türkiye’nin güneydoğusunda bir savaş ve insan suçu işlendiğini ileri sürerek, "Akademisyenler gibi ordu mensubu da ‘Bu suça ortak olmuyorum’ diyebilmelidir. Sessiz kalmak da suçtur” dedi.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, “Şu an orduda olsaydım ben de istifa ederdim” diyen Altan, sözlerine şöyle devam etti: “Şunu anladım; devletin emrinde bir silahlı güçte çalışıyorsanız aslında sizin idealleriniz dışında da kullanılma ihtimaliniz yüksek. Eminim, şimdi de bu kirli savaşa, halka karşı işlenen suçlara ortak olmak istemeyen epey asker var.” 
 

"Devletin alnına sürülen kara bir leke"


Cenazelere işkence edildiği yönünde gelen haberlere de değinen Altan, “Bir cenazeden intikam alınması, kulağının kesilip gözünün oyulması gibi kara bir lekeyi Türkiye ordusu hak etmiyor. Bu lekeyi sürenler mutlaka yargılanmalı. Bu, kendi devletlerinin alnına sürdükleri kara bir leke, büyük bir suç” dedi.

 

Batı’daki insanların, mahallelerinde bombalar patlamıyor diye bu derece rahat olmamaları gerektiğine vurgu yapan Altan, “Nefret dalga dalga topluma öyle yayılıyor ki; kahveler taranmaya başladı. Bu filmi biz 80 öncesi izledik. Devletin bu tavrı, halklar arasında hendeklerin açılmasına neden oluyor. Bu hendeklerin kapanması daha zor” diye konuştu.

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