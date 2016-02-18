Aydınlardan "Suriye'de Savaşa Hayır" bildirisi: Türkiye'yi perişan etme imkânını Erdoğan’a tanımayacağız!

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde aralarında T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği Başkanı Hasan Cemal, Oya Baydar ve Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu 200'den fazla aydın, sanatçı, yazar ve aktivist "Suriye'de Savaşa Hayır" başlıklı bir bildiri yayımladı. Türkiye'nin Suriye'deki YPG mevzilerine yönelik operasyonlarının ardından gündeme gelen "Türkiye savaşa girecek" iddiasından duyulan kaygının dile getirildiği bildiride, "Türkiye’yi bir kirli savaşa sokup perişan etme imkânını R. T. Erdoğan’a tanımayacağız!" dendi.

"Yöneticilerin oğulları bir biçimde askerlik yapmazken, halk çocuklarının bir de Suriye ölüm tarlalarına siyasi ihtiraslar uğruna sürülmesine razı olmayacağız" ifadesinin yer aldığı bildiride, "Türkiye, Rusya vurur diye uçak kaldıramadığı için, Suriyeli Kürtleri (aynen Türkiyeli Kürtler gibi) 'Fırtına Topu' ateşine tutmakla övünüyor" görüşü dile getirildi.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nin "Suriye'de Savaşa Hayır" başlıklı bildirisinin tam metni şöyle:

Mevcut iktidar; düşünülebilecek ne kadar bölgesel ve evrensel aktör varsa, yani Esad’ı, PYD’yi, Rusya’yı, ABD’yi, İran’ı, AB’yi…düşman ilan etmiş bulunuyor.

Bir yandan “angajman kuralları”nı ileri sürerek uçağını düşürdüğü Rusya’yı NATO’ya şikâyet ediyor, diğer yandan Şanghay’a girmek istiyor ve Türkiye’yi S. Arabistan ile Katar’ın müttefiki ilan ediyor.

Suudi uçaklarını İncirlik’e indirdi. 150.000 kişilik bir Suudi-Katar kara gücünün Türkiye sınırlarından girip Suriye Cumhuriyeti’ni işgal etmesi konuşuluyor.

Rusya vurur diye uçak kaldıramadığı için, Suriyeli Kürtleri (aynen Türkiyeli Kürtler gibi) “Fırtına Topu” ateşine tutmakla övünüyor.

***

Kimselerin böyle bir ortamda Türkiye’yi savaşa girmeye zorladığı yok. İktidar, doksan yıllık TC tarihinde ilk defa bizzat böyle bir kapan kurdu ve içine gönüllü atlamaya çalışıyor.

1 Mart 2003 Tezkeresi’nde deneyip yapamadığı şeyi, Türkiye’yi bir kirli savaşa sokup perişan etme imkanını R. T. Erdoğan’a tanımayacağız!

Yöneticilerin oğulları bir biçimde askerlik yapmazken, halk çocuklarının bir de Suriye ölüm tarlalarına siyasi ihtiraslar uğruna sürülmesine razı olmayacağız.

Aksi halde bunun hesabını Türkiye eninde sonunda soracaktır!

Bildiriye imza atan isimler şöyle:

Abdullah Akengin

Abdullah Demirbaş

Abud Can

Adil Okay

Adnan Caymaz

Adnan Levent

Ahmet Abakay

Ahmet Aykaç

Ahmet Doğan

Ahmet Hulusi Kırım

Ahmet Kuzik

Alev Er

Ali Fikri Işık

Ali Fuat Karaöz

Ali Güven

Altan Açıkdilli

Arif Ali Cangı

Arif Dirlik

Arife Ayten

Asım Özcan

Aslan Özcan

Atilla Dirim

Attila Tuygan

Aydın Engin

Ayşe Karacebe,

Ayşegül Devecioğlu

Ayten Bakır

Babür Pınar

Bağer Oğuz Oktay

Baskın Oran

Bektaş Elçin

Belgin Mete Işık

Berat Günçıkan

Betül Karakaş

Burhan Kaya

Bülent Keneş

Bülent Tekin

Cemil Demircan

Cemil Gündoğan

Cüneyt Ozansoy

Dalyan Ertaş

Deniz Aslan

Derya Yetişgen

Diyadin Fırat

Doğan Özgüden

Edip Balık

Emine Mcgill

Elif Yıldırım

Emrah Cilasun

Ercan İpekçi

Ercan Kanar

Erdal Doğan

Erdal yıldırım

Erdoğan Doğan

Erhan Demir

Erkan Metin

Erol Bakır

Erol Özkoray

Esra Çiftçi

Fatime Akalın

Fatma Dikmen

Fatma Gümüş

Fatma Tamer

Fatoş Akdemir

Fehim Kılıçaslan

Ferhat Kentel

Ferhat Tunç

Feyhan Karslı

Feyhan Oran

Feza Tunç

Fikret Başkaya

Fusun Çeliker

Garbis Hatemo

Gençay Gürsoy

Gökhan Kaya

Gül Gökbulut

Gün Zileli

Güngör Şenkal

Gürhan Ertür

Habib Taşkın

Hacı Olukman

Haldun Açıksözlü

Halil Poyrazlı

Halil Savda

Halim Bulutoğlu

Hanifi Kılıç

Hanna Beth- Sawoce

Hasan Burgucuoğlu

Hasan Cemal

Hasan Kaya

Hasan Oğuz

Hasi Eguel

Haydar Çiçek

Haydar Karataş

Hayri Zafer Korkmaz

Hicri İzgören

Hüseyin Alataş

Hüseyin Karakuş

Hüsnü Öndül

İbrahim Alp

İbrahim Seven

İbrahim Yurtseven

İlhan Türkmen

İlyas Canan

İnci Tuğsavul

İshak Kocabıyık

İsmail Beşikçi

İsmail Cem Özkan

İsmail Özşahin

Kadir Akın

Kadir Cangızbay

Kamil Aksoylu

Kayuş Çalıkman

Kazım Koç

Kemal Ateş

Kerime Pala

Kuvvet Lordoğlu

Mahmut Konuk

Mehmet Ali Alpaslan

Mehmet Demirok

Mehmet Ergün Işıldar

Mehmet Hanifi Şaştım

Mehmet Özer

Mehmet Toz

Mehmet Tursun

Mesut Gerez

Mesut Tufan

Mevlüt Ülgen

Micha Papas

Murad Akıncılar

Murad Mıhçı

Murat Belge

Murat Dinçer

Murat Kuseyri

Mustafa Cabbar Özbay

Mustafa Elveren

Mustafa Sütlaş

Mustafa Taycur

Mustafa Yetişgen

Muzaffer Erdoğdu

Müslüm Aydın

N. Muhammet Mağat

Nadya Uygun

Nafi Bozkuş

Necati Abay

Necmiye Alpay

Nesrin Nas

Nevin Gözcan

Nur Sürer

Oğuz Taş

Oktay Etiman

Onur Hamzaoğlu

Orhan Alkaya

Osman Nihat Çağıl

Osman Özarslan

Oya Baydar

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Özcan Soysal

Özlem Dalkıran

Pınar Aydınlar

Pınar Ömeroğlu

Ragıp Zarakolu

Ramazan Gezgin

Reşat Taştan

Rıdvan Bilek

Rojda Oğuz

Sait Çetinoğlu

Samim Akgönül

Seda Polat

Semra Somersan

Sennur Baybuğa

Serdar M. Değirmencioğlu

Shabo Boyacı

Sibel Özbudun

Sidar Demir

Suzan Samancı

Şaban İba

Şanar Yurdatapan

Şengün Kılıç

Tamer Çilingir

Taner Bayrak

Tarık Günersel

Temel Demirer

Temel İskit

Tülay Karacaörenli

Ubeydullah Er

Ümit Kaya

Viktorya Çiprut

Yalçın Ergündoğan

Yasin Yetişgen

Yener Orkunoğlu

Ylviye Asal

Yusuf Ceylan

Yusuf Yaman

Yücel Sayman

Yücel Tunca

Zeynep Tanbay

Zeynep Tozduman

Ziya Bayram

Zuhal Erel

Zübeyde Bilget

Zübeyde Kılıç

change.org'da başlatılan imza kampanyası için tıklayın