Aydınlardan "Suriye'de Savaşa Hayır" bildirisi: Türkiye'yi perişan etme imkânını Erdoğan’a tanımayacağız!

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde aralarında T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği Başkanı Hasan Cemal, Oya Baydar ve Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu 200'den fazla aydın, sanatçı, yazar ve aktivist "Suriye'de Savaşa Hayır" başlıklı bir bildiri yayımladı. Türkiye'nin Suriye'deki YPG mevzilerine yönelik operasyonlarının ardından gündeme gelen "Türkiye savaşa girecek" iddiasından duyulan kaygının dile getirildiği bildiride, "Türkiye’yi bir kirli savaşa sokup perişan etme imkânını R. T. Erdoğan’a tanımayacağız!" dendi.
"Yöneticilerin oğulları bir biçimde askerlik yapmazken, halk çocuklarının bir de Suriye ölüm tarlalarına siyasi ihtiraslar uğruna sürülmesine razı olmayacağız" ifadesinin yer aldığı bildiride, "Türkiye, Rusya vurur diye uçak kaldıramadığı için, Suriyeli Kürtleri (aynen Türkiyeli Kürtler gibi) 'Fırtına Topu' ateşine tutmakla övünüyor" görüşü dile getirildi.
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nin "Suriye'de Savaşa Hayır" başlıklı bildirisinin tam metni şöyle:
Mevcut iktidar; düşünülebilecek ne kadar bölgesel ve evrensel aktör varsa, yani Esad’ı, PYD’yi, Rusya’yı, ABD’yi, İran’ı, AB’yi…düşman ilan etmiş bulunuyor.
Bir yandan “angajman kuralları”nı ileri sürerek uçağını düşürdüğü Rusya’yı NATO’ya şikâyet ediyor, diğer yandan Şanghay’a girmek istiyor ve Türkiye’yi S. Arabistan ile Katar’ın müttefiki ilan ediyor.
Suudi uçaklarını İncirlik’e indirdi. 150.000 kişilik bir Suudi-Katar kara gücünün Türkiye sınırlarından girip Suriye Cumhuriyeti’ni işgal etmesi konuşuluyor.
Rusya vurur diye uçak kaldıramadığı için, Suriyeli Kürtleri (aynen Türkiyeli Kürtler gibi) “Fırtına Topu” ateşine tutmakla övünüyor.
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Kimselerin böyle bir ortamda Türkiye’yi savaşa girmeye zorladığı yok. İktidar, doksan yıllık TC tarihinde ilk defa bizzat böyle bir kapan kurdu ve içine gönüllü atlamaya çalışıyor.
1 Mart 2003 Tezkeresi’nde deneyip yapamadığı şeyi, Türkiye’yi bir kirli savaşa sokup perişan etme imkanını R. T. Erdoğan’a tanımayacağız!
Yöneticilerin oğulları bir biçimde askerlik yapmazken, halk çocuklarının bir de Suriye ölüm tarlalarına siyasi ihtiraslar uğruna sürülmesine razı olmayacağız.
Aksi halde bunun hesabını Türkiye eninde sonunda soracaktır!
Bildiriye imza atan isimler şöyle:
Abdullah Akengin
Abdullah Demirbaş
Abud Can
Adil Okay
Adnan Caymaz
Adnan Levent
Ahmet Abakay
Ahmet Aykaç
Ahmet Doğan
Ahmet Hulusi Kırım
Ahmet Kuzik
Alev Er
Ali Fikri Işık
Ali Fuat Karaöz
Ali Güven
Altan Açıkdilli
Arif Ali Cangı
Arif Dirlik
Arife Ayten
Asım Özcan
Aslan Özcan
Atilla Dirim
Attila Tuygan
Aydın Engin
Ayşe Karacebe,
Ayşegül Devecioğlu
Ayten Bakır
Babür Pınar
Bağer Oğuz Oktay
Baskın Oran
Bektaş Elçin
Belgin Mete Işık
Berat Günçıkan
Betül Karakaş
Burhan Kaya
Bülent Keneş
Bülent Tekin
Cemil Demircan
Cemil Gündoğan
Cüneyt Ozansoy
Dalyan Ertaş
Deniz Aslan
Derya Yetişgen
Diyadin Fırat
Doğan Özgüden
Edip Balık
Emine Mcgill
Elif Yıldırım
Emrah Cilasun
Ercan İpekçi
Ercan Kanar
Erdal Doğan
Erdal yıldırım
Erdoğan Doğan
Erhan Demir
Erkan Metin
Erol Bakır
Erol Özkoray
Esra Çiftçi
Fatime Akalın
Fatma Dikmen
Fatma Gümüş
Fatma Tamer
Fatoş Akdemir
Fehim Kılıçaslan
Ferhat Kentel
Ferhat Tunç
Feyhan Karslı
Feyhan Oran
Feza Tunç
Fikret Başkaya
Fusun Çeliker
Garbis Hatemo
Gençay Gürsoy
Gökhan Kaya
Gül Gökbulut
Gün Zileli
Güngör Şenkal
Gürhan Ertür
Habib Taşkın
Hacı Olukman
Haldun Açıksözlü
Halil Poyrazlı
Halil Savda
Halim Bulutoğlu
Hanifi Kılıç
Hanna Beth- Sawoce
Hasan Burgucuoğlu
Hasan Cemal
Hasan Kaya
Hasan Oğuz
Hasi Eguel
Haydar Çiçek
Haydar Karataş
Hayri Zafer Korkmaz
Hicri İzgören
Hüseyin Alataş
Hüseyin Karakuş
Hüsnü Öndül
İbrahim Alp
İbrahim Seven
İbrahim Yurtseven
İlhan Türkmen
İlyas Canan
İnci Tuğsavul
İshak Kocabıyık
İsmail Beşikçi
İsmail Cem Özkan
İsmail Özşahin
Kadir Akın
Kadir Cangızbay
Kamil Aksoylu
Kayuş Çalıkman
Kazım Koç
Kemal Ateş
Kerime Pala
Kuvvet Lordoğlu
Mahmut Konuk
Mehmet Ali Alpaslan
Mehmet Demirok
Mehmet Ergün Işıldar
Mehmet Hanifi Şaştım
Mehmet Özer
Mehmet Toz
Mehmet Tursun
Mesut Gerez
Mesut Tufan
Mevlüt Ülgen
Micha Papas
Murad Akıncılar
Murad Mıhçı
Murat Belge
Murat Dinçer
Murat Kuseyri
Mustafa Cabbar Özbay
Mustafa Elveren
Mustafa Sütlaş
Mustafa Taycur
Mustafa Yetişgen
Muzaffer Erdoğdu
Müslüm Aydın
N. Muhammet Mağat
Nadya Uygun
Nafi Bozkuş
Necati Abay
Necmiye Alpay
Nesrin Nas
Nevin Gözcan
Nur Sürer
Oğuz Taş
Oktay Etiman
Onur Hamzaoğlu
Orhan Alkaya
Osman Nihat Çağıl
Osman Özarslan
Oya Baydar
Ömer Faruk Eminağaoğlu
Özcan Soysal
Özlem Dalkıran
Pınar Aydınlar
Pınar Ömeroğlu
Ragıp Zarakolu
Ramazan Gezgin
Reşat Taştan
Rıdvan Bilek
Rojda Oğuz
Sait Çetinoğlu
Samim Akgönül
Seda Polat
Semra Somersan
Sennur Baybuğa
Serdar M. Değirmencioğlu
Shabo Boyacı
Sibel Özbudun
Sidar Demir
Suzan Samancı
Şaban İba
Şanar Yurdatapan
Şengün Kılıç
Tamer Çilingir
Taner Bayrak
Tarık Günersel
Temel Demirer
Temel İskit
Tülay Karacaörenli
Ubeydullah Er
Ümit Kaya
Viktorya Çiprut
Yalçın Ergündoğan
Yasin Yetişgen
Yener Orkunoğlu
Ylviye Asal
Yusuf Ceylan
Yusuf Yaman
Yücel Sayman
Yücel Tunca
Zeynep Tanbay
Zeynep Tozduman
Ziya Bayram
Zuhal Erel
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