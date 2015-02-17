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Sarkisyan, Ermenistan-Türkiye protokollerini parlamentodan geri çekti

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Türkiye-Ermenistan arasında imzalanan protokolleri Ermenistan Parlamentosu'ndan geri çekti

17 Şubat 2015 10:17

Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Galust Sahakyan'a bir mektup gönderen Serj Sarkisyan, Türkiye-Ermenistan arasındaki protokolleri parlamentodan geri çektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan Meclis Başkanı Galust Sahakyan'a gönderdiği mektupta, protokollerin Ermenistan-Türkiye arasında 6 yıl önce imzalandığını anımsatarak bu süre zarfında Ermenistan'ın protokollerin gerçekleştirilmesi için istikrarlı bir bakış açısı sergilediğini ifade etti. Buna karşılık Türk yetkililerin siyasi irade eksikliğinin, protokollerin lafzı ve ruhunu bozduğunu ve sürekli yeni ön koşulların ileri sürüldüğünü belirten Sarkisyan, Eylül 2014'te BM Genel Kurulu'nda Türkiye'ye yaptığı çağrının karşılıksız kaldığını belirtti.
    
Sarkisyan, bu nedenlerden dolayı "Ermenistan ve Türkiye Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulması Protokolü" ve "Ermenistan ve Türkiye Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü"nü meclisten geri çektiğini kaydetti.

2007 yılında İsviçre’nin arabuluculuğunda başlayan süreç, 10 Ekim 2009 tarihinde 'Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü' ile 'İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü'nün imzalanmasıyla yeni bir aşamaya girmişti.

"Ermenistan ve Türkiye Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü"nde, iki ülke arasında "ortak sınırların açılması", "iki ülkenin dışişleri bakanları başkanlığında, hükümetler arası komisyon ve alt komisyonlarının çalışma kurallarını hazırlamak üzere bir çalışma grubunun oluşturulması", "hükümetler arası komisyon ve alt komisyonlarının çalışma kurallarının bakanlar düzeyinde onaylanması" ve "hükümetler arası komisyonun ilk toplantılarının düzenlenmesi" kararlaştırılmıştı.

İlerleyen dönemde Türkiye, ilişkilerin gelişebilmesi için, Ermenistan’ın soykırım söylemini resmi politika olmaktan çıkarmasını, Karabağ sorununun çözümü konusunda adımlar atmasını 'ön şart' haline getirmişti. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, 22 Nisan 2010 tarihinde yaptığı açıklamada, protokollerin onay sürecinin dondurulduğunu açıklamıştı. Protokol süreci uzun süredir tamamen donmuş vaziyetteydi.

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