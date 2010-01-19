Ermenistan protokolleri 'sakatlandı'

T24 - Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye ile imzalanan protokollerle ilgili gerekçeli kararı yayımladı. Türk Dışişleri'nden, '...hedeflenen temel amacı sakatlamaktadır' açıklaması geldi.



Dışişleri Bakanlığı, ''10 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Türkiye-Ermenistan Protokollerine ilişkin olarak Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya uygunluk konusundaki gerekçeli kararında, protokollerin lafzına ve ruhuna aykırı ön koşullar ve kısıtlayıcı hükümlerin zikredildiğinin tespit edildiğini'' bildirdi.





Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





''10 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Türkiye-Ermenistan Protokollerine ilişkin olarak Ermenistan Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 2010 tarihinde, anayasaya uygunluk kararını kısa bir metinle açıklamıştı. Bu kez mahkeme gerekçeli kararını yayımlamıştır.





Söz konusu kararda, protokollerin lafzına ve ruhuna aykırı ön koşullar ve kısıtlayıcı hükümlerin zikredildiği tespit edilmiştir. Bu karar, söz konusu protokollerin müzakere gerekçesini ve protokollerle hedeflenen temel amacı sakatlamaktadır. Bu yaklaşım tarafımızdan kabul edilemez.





Türkiye, uluslararası alandaki taahhütlerine olan her zamanki sadakati istikametinde söz konusu protokollerin asli hükümlerine bağlılığını muhafaza etmektedir. Aynı sadakati Ermenistan Hükümetinden de beklemekteyiz."

