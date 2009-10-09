Türkiye-Ermenistan protokolü yarın imzalanıyor!

Sarkisyan: Türkiye'nin topraklarını hukuken tanıyoruz

Ermenistan protokolü Einstein'ın ders verdiği üniversitede imzalanacak

Türkiye ile Ermenistan arasındaki protokollerin 10 Ekim'de Zürih'te imzalanacağını duyuran İsviçre Dışişleri Bakanlığı, bir süre sonra duyuruyu geri çekti.Reuters haber ajansı ise, Clinton'ın Zürih'te gerçekleştirelecek imza törenine katılacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Süreec uzun süredir verdiğimiz desteği vurgulamak için Clinton Zürih’e gidiyor" açıklamasını yaptı.İmza törenine Avrupa Birliği Dış Politika ve Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in de katılması bekleniyor.Bu arada, MİNSK Grubu’nun Amerikalı Eşbaşkanı Robert Bratke, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan görüşmelerde, nihayi barış planının temelini oluşturacak 'Madrid Belgesi'ne yeni öneriler eklemek üzerinde anlaştığını açıkladı.Bratke ayrıca, 3 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından, 'müzakerelerin ciddi ve yapıcı' geçtiğini, liderlerin yakın tarihte yeniden biraraya geleceklerini ifade etti.