Ermenistan protokolüne Taşnak tepkisi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da aşırı milliyetçi Taşnaksutyun Partisi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla parafe edilen protokolleri protesto için oturma eylemi başlattı.

Merkezi Erivan'da bulunan Mediamax ajansını haberine göre, hükümet binaları ve Dışişleri Bakanlığının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda gruplar halinde oturan parti üyeleri, Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan'ın istifasını talep ederek, söz konusu protokollerin parlamentoda onaylanmaması için imza topluyorlar.

Oturma eylemine katılan parti liderlerinden Kiro Manoyan, protokollerin hala kamuoyunun tartışmasına açılmadığını belirtirken, Taşnaksutyun milletvekili Vagan Oganesyan, 17 Eylülde Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve diğer siyasi partilerin katılacağı bir toplantıda Türk-Ermeni ilişkilerinin ele alınacağını söyledi.

Bu arada göstericilerden bir grup açlık grevine başladı.

Öte yandan, eski Dışişleri Bakanı Vardan Oskanyan, Ermenistan ile Türkiye arasında parafe edilen protokollerin tekrar gözden geçirilmesini isteyerek, "aksi halde Türkiye'nin 1991'den beri hedeflediği amacına ulaşmış olacağını" söyledi.