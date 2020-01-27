Şarkıcı Bengü'den sosyal medya kullanıcılarına Elazığ tepkisi: İnsanların hayatları başlarına yıkılmışken az sessiz kalın ben arkadaş!

Şimdiye kadar 40 kişinin yaşamını yitirdiği, binden fazla insanın yaralandığı Kandilli'nin verisine göre 6.6 büyüklüğündeki Elazığ depreminde enkaz altında kalanlar oldu. Kurtarma çalışmaları halen sürerken şarkıcı Bengü kişisel sosyal medya hesabından insanları yaptıkları paylaşımlarda duyarlı olmaya davet etti. Bengü, "Tamam gezin tozun, yiyin için de bari enkaz altında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımız çıkarken, insanların hayatları başlarına yıkılmışken, anneler bebekler yaşam savaşı verirken az sessiz kalın ben arkadaş!" diye yazdı.

Şarkıcı Bengü, Instagram hesabında şu mesajı yayınladı:

"Biraz izleyince bile insanın içi kan ağlıyor... Kimseyi yargılamak haddim değil ama tutamadım kendimi... Kalbim kaldırmıyor çünkü benim... Tamam gezin tozun, yiyin için de bari enkaz altında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımız çıkarken, insanların hayatları başlarına yıkılmışken, anneler bebekler yaşam savaşı verirken az sessiz kalın ben arkadaş!"