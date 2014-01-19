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Sarıgül'den TMSF'ye: Ulan, Sarıgül’ün ne mal varlığı var?

Sarıgül, Beyoğlu Çıksalın Meydanı’nda düzenlediği mitingde, TMSF'nin haciz kararının zamanlamasına dikkat çekti

19 Ocak 2014 21:04

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, mal varlığına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) tarafından el konulması ile ilgili, “16 sene önce bir bankadan kredi alınmış da o kredi kapatılmamış. TMSF tam benim karşımda. Beni de arayıp bulamamışlar. Ulan Sarıgül’ün ne mal varlığı var. Allah belanızı vermesin!” dedi.
30 Mart yerel seçimleri öncesi miting faaliyetlerine devam eden Sarıgül, bugün Beyoğlu Çıksalın Meydanı’nda konuştu. 
TMSF'nin mal varlığına el koyması ile ilgili Sarıgül şu açıklamayı yaptı:
“Ölüyü diriyi bıraktılar. Sanki Sarıgül 15 yıldır görevde değil. 16 sene önce bir bankadan kredi alınmış da o kredi kapatılmamış. TMSF tam benim karşımda. Beni de arayıp bulamamışlar. Seçime 71 gün kala öyle bir açıklama yapıyorlar ki? ‘Sarıgül’ün mal varlığına el koydular.’ Ulan Sarıgül’ün ne mal varlığı var! Allah belanızı vermesin! Bütün o belgeleri istiyorum. Maç başladı. Hakem de onların. Faul yapmaya başladılar. Ama o maçtaki faulleri Allah’ım da görüyor kullar da.” 
Sarıgül şöyle devam etti: “Siz zannediyorsunuz ki Sarıgül’ü korkutacaksınız. Ben de buradan, ‘Korkutamazsın beni, durduramazsın beni, susturamazsın beni’ diyorum.”
 

'Gezi'de ölümlere İBB Meclisi'nin kararı sebep oldu'

 
Gezi olaylarına da değinen Sarıgül, “Gezi’ye kışla yapma kararı alınmamış olsaydı bu olaylar çıkar mıydı? Anamızdan doğduk doğalı o ağaçlar orada duruyor. Siz oraya niye kışla yapmak istiyorsunuz? Ölüyü diriyi bıraktınız, gözü Taksim’e diktiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden böyle bir karar alınmamış olsaydı bu olaylar olacak mıydı? Gezi de 7 canın ölümüne İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar sebebiyet verdi.” ifadelerini kullandı. 

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