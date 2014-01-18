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TMSF’den Mustafa Sarıgül açıklaması

TMSF: Kurumumuzun kamu alacağının tahsil edilerek batık bankalardan dolayı halkımızın sırtına yüklenen maliyetleri azaltmak yönündeki çalışmaları bundan sonra da devam edecektir

18 Ocak 2014 21:14

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kuruma devredilen bankalardan Bankekspres AŞ'den kullanılan ve bugüne kadar tahsil edilemeyen banka kaynağının tahsili amacıyla inceleme sonucunda, borçlu olduğu tespit edilen ve aralarında banka hakim ortağı Korkmaz Yiğit ile Mustafa Sarıgül'ün de bulunduğu 9 kişi hakkında icrai takibat başlatıldığı bildirildi.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, kuruma devredilen bankalardan Bankekspres AŞ'den kullanılan ve bugüne kadar tahsil edilemeyen banka kaynağının tahsili amacıyla TMSF tarafından, 5411 sayılı Kanun kapsamında, kurum kayıt ve belgeleri ile kuruma daha sonradan sunulan belgelerde yapılan incelemeler sonucunda, borçlu olduğu tespit edilen ve aralarında banka hakim ortağı Korkmaz Yiğit ile Mustafa Sarıgül'ün de bulunduğu 9 kişi hakkında icrai takibat başlatıldığı belirtildi.

Kamuoyunun da bildiği üzere, TMSF'nin halka büyük bir yük getiren batık bankaların topluma maliyetinin asgari seviyelere indirilmesi maksadıyla, kanunların kendisine verdiği yetki ve görev kapsamında kamu alacağının tahsilini sağlamak amacıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalarına devam edeceği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz kamu alacağını tahsil görevini ifa ederken, bugüne kadar borçlu olduğu kayıt ve belgelerden tespit edilen kişilerin kişisel özellikleri veya sosyal statüleri gibi subjektif kriterlerden bağımsız olarak, tamamen kayıt ve belgeler ile mevzuat kapsamında objektif kriterleri esas alarak hukuk kuralları içinde hareket etmiştir. Kurumumuzun kamu alacağının tahsil edilerek batık bankalardan dolayı halkımızın sırtına yüklenen maliyetleri azaltmak yönündeki çalışmaları bundan sonra da devam edecektir."

 

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