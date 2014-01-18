Sarıgül'den TMSF yorumu: Gece evinizi basabilirler, sakin olun

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, TMSF'nin mal varlığını dondurması kararına gönderme yaparak, "Bu saatten sonra evinize, işyerlerinize gece saat 02.00'da emniyet mensuplarını gönderebilirler, savcılar sizi ziyaret edebilir. Sakin olun. Onlar batan güneş, doğan güneş sizsiniz" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki "İktidar Yolunda İstanbul Buluşması" isimli etkinlikte konuştu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Enver Alas ve İbrahim Aktürk’ün haberine göre, TMSF'nin kararını da değerlendiren Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

"Rakip faullü oynamaya başladı. TMSF dedikleri bizim belediyemize çok yakın. Bu TMSF'deki adamlar binalarının iskanlarını almak için bana geldiler defalarca sohbetlerimiz oldu. Sarıgül 15 yıldır belediye başkanı, 16 yıl önce bir olay olmuş da… Öyle olmuş da... Böyle olmuş da.. Sonra ne olmuş? Bir devletin kurumu, kendini bir siyasi parti il başkanlığı yerine koymuş. Seçimlere 73 gün kala, tam cuma günü saat 16.10'a yazı gönderiyor. Mustafa Sarıgül'ün mal varlığına banka hesaplarına el koyduk. Biz neymişiz ya? Sen halkın verdiği yetkiyi, devlet gücünü kullanarak onları yapabilirsin ama sandığa nasıl ipotek koyacaksın? Şimdi buradan şunu ifade etmek istiyorum TMSF, belediyeyle karşı karşıya bir ıslık çalsalar bizi görecekler bir ıslıklarımızı Ankara'ya çalıyoruz."

Sarıgül, "Şunu bilmezini istiyorum sizlerle 15 yıldır gecem, gündüzüm beraber. Yarın da bundan sonra da Sarıgül olacak. Herkes niye uğraşır çoluğum çocuğum mutlu olsun, sokağım, mahallem, şehrim, vatanım mutlu olsun... Peki arkadaşlar siz benim her şeyimi biliyorsunuz ne eksik ne fazla" diye konuştu.

‘Ben her şeyin hesabını veririm’

"Bugüne kadar hiçbir şey yok, 16 yıl önce şöyle olmuş da böyle olmuş da... Bir insan için en önemli olan nedir biliyor musun evlatlarının suratlarına güzel bakmaktır" iadesini kullanan Sarıgül, oğlu Ömer Sarıgül'ü çağırıp sarıldıktan sonra "Ben bu evladımın suratına her zaman güzel bakacağım" dedi. Bu sırada Sarıgül'ün gözlerinin dolduğu görüldü.

Konuşmasına devam eden Mustafa Sarıgül, "Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum; Allah ne çocuklarıma ne dostlarıma ne de yakınlarıma haram parayı kısmet etmesin. Siz beni yıllardan beri biliyorsunuz benim lüks neyimi gördünüz. Böyle bir şey olamaz. Ama şunu bilesiniz ki önce yüzde 25 dediler, sonra yüzde 26 dediler... Sonra baktılar barajı geçtik. Ben her şeyin hesabını veririm. Ancak onlar Gezi de kaybettiğimiz canların hesabını nasıl verecekler" dedi.

‘Bugün sosyal demokrasinin yeniden şahlanışı’

"Ötekisi olmayan bir anlayışla yola çıkıyoruz. Özgürlük için barış için yola çıkıyoruz" diyen Sarıgül, "Bugün İstanbul tarihi bir gün yaşıyor. Bugün CHP'miz yeniden şahlanıyor. Bugün önemli bir gün, siz bir gün diyeceksiniz ki; Sarıgül bize orada söylemişti. Bugün burada fotoğraflarınızı bol bol çekin. Bugün sosyal demokrasinin yeniden şahlanışı" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, "30 Mart'tan sonra başkan olacağız. Şu anda yasa gereği ve demokrasi anlayışımız gereği adayı ama biliyoruz ki 30 Mart akşamı bu cennet İstanbul'a hizmeti hep birlikte yapacağız. 30 Mart'ta önce demokrasi, barış, özgürlük kazanacak" ifadesini kullandı.

“Cumhuriyet Halk Partisi adayı olmak onurların en büyüğüdür” diyen Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP adayı olmak hizmet adamı olmak demektir. İstanbul’umuzu demokratik dünya ile buluşturmaktır. Ülkemize, şehrimize toprağımıza sahip çıkmaktır. CHP adayı olmak Mustafa Kemal Atatürk’ün adayı olmaktır. Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz evet. Mustafa Kemal’in askerleriyiz.”

“Sevgili kardeşlerim, İstanbul ülkenin birliğini beraberliğinin başkentidir. Her rengini içinde barındıran bir dünya kentidir. İstanbul’da huzur varsa dünyada huzur vardır. İstanbul’da huzuru bismillah diyerek sağlayacak kadro burada.

‘Bu mücadele yeni başlıyor’

"İstanbul'da vakit tamamdır. Artık değişimin vakti gelmiştir" diyen Mustafa Sarıgül, "İstanbul'da mevcut iktidarın gitme vakti geldi. Ancak dikkat edin gitmeyecekler. Bu saatten sonra evinize, işyerlerinize gece saat 02.00'da emniyet mensuplarını gönderebilirler, savcılar sizi ziyaret edebilir. Sakin olun. Onlar batan güneş, doğan güneş sizsiniz. Şimdi sakin olacağız. Çok da kendimizi planlayacağız. Çünkü bu mücadele yeni başlıyor. Sanıyor ki Sarıgül'ü korkutabilirim, Sarıgül'ü durdurabilirim, Sarıgül'ü döndürebilirim. Durduramazsın beni, korkutamazsın beni, döndüremezsin beni" şeklinde konuştu.

Sarıgül, "Dün akşam saat 16.30'dan sonra şimdi başka bir Sarıgül var. Göreceksiniz" diye konuştu. Mustafa Sarıgül, konuşmasına şöyle devam etti: “Şunu bilin ki interneti dahi kesecekler bizi yok etmeye çalışacaklar. Ama onların gücü yetmez. Onlar söyleyeceklerini söyledi şimdi siz konuşacaksınız. Projemizi gördükçe daha çok emniyet mensubu, savcı gönderecekler ancak korkunun ecele faydası yok.”