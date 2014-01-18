Kılıçdaroğlu: Sarıgül'e saldırılar devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TMSF tarafından mallarına haciz konulan "Şişli Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'e bu gibi saldırlar devam edecek" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Halk TV’de katıldığı programda Sarıgül'ün mallarına haciz gelmesiyle ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu, TMSF'nin CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Sarıgül'n mallarına haciz koymasıyla ilgili olarak “Sarıgül’e bu gibi saldırılar devam edecek” dedi. Kılıçdaroğlu, Sarıgül’ü arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunu da belirtti.