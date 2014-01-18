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Mustafa Sarıgül: 16 yıl sonra böyle bir karar çıktı; zamanlama manidar!

TMSF tarafından mal varlıklarına el konulan Mustafa Sarıgül, 'Bu olay, 1998 yılına ait ve benim dışımdaki kişilerin kredi borcu ile ilişkilendirilerek yapılmak istenen bir provakasyondur' dedi

18 Ocak 2014 10:29

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün banka hesaplarına ve gayrimenkullerine haciz koydu. Sarıgül, yaptığı açıklamada ''16 yıl sonra böyle bir karar çıktı. Zamanlama manidar'' dedi.

 

Sarıgül: Cevabımı 30 Mart akşamı alacaklar

 

Mustafa Sarıgül TMSF’nin tüm mal varlığına haciz ve tedbir kararı koymasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Mustafa Sarıgül, yazılı açıklamasında şunları belirtti:

“Bugün TMSF tarafından banka hesaplarıma ve mal varlığıma haciz ve tedbir konulmuştur. Bu tamamen haksız ve siyasi bir saldırıdır. Benim TMSF ile herhangi bir borç ilişkim kesinlikle yoktur. Bu olay, öğrendiğim kadarı ile 1998 yılına ait ve benim dışımdaki kişilerin kredi borcu ile ilişkilendirilerek yapılmak istenen bir provakasyondur. Ben TMSF’den geçen 16 yıl içerisinde bir mektup dahi almış değilim.”

 

Avukatlarım aracılığıyla belge istedim

 

“Bugün avukatım vasıtası ile resmen TMSF’ye başvuru yaparak, benim borçlu olduğumu gösteren bir belge varsa örneğinin tarafıma verilmesini istedim. Ancak böyle bir belge verilemedi, çünkü böyle bir husus kesinlikle söz konusu değildir. Bu olay tamamen, devletin kurumlarının panik içerisinde siyasete alet edilmesinden ibarettir. Halkın güvenini kaybederek şahsıma yönelik bu siyasi saldırıyı yapanlar, bunun cevabını 30 Mart akşamı sandıkta mutlaka alacaktır.”

 

Avukatı: Böyle bir borç yok

 

Mustafa Sarıgül’ün avukatı Murat Hazinedar da TMSF’nin Sarıgül’ün mal varlığına el koyma kararıyla ilgili şunları söyledi:
“Bize ulaşan birşey yok. Bir bakanın demesi gibi “zamanlama çok manidar”. Bunun herhangi bir gerçekliği yok. TMSF birşeyler karıştırıp.. Belki bu sürece dair başkanın itibarsızlaştırmasıyla ilgili bir girişim olabilir. Böyle bir borç yok. Neye dayandırıldığını bilmiyoruz şu anda. Bunun güncel siyasete yönelik bir işlem olduğunu düşünüyorum.”

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