Mustafa Sarıgül'ün mal varlıklarına haciz!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Şişli Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün banka hesaplarına ve gayrimenkullerine haciz koydu.
Aysel Alp'in hürriyet.com.tr'deki haberine göre TMSF, Sarıgül'ün banka hesaplarına ve gayrımenkullerine, 1998'de Bank Ekspress'ten aldığı kredi nedeniyle haciz koydu. Sarıgül'ün, kayıp olduğu bildirilen kredi borcu belgelerini TMSF'ye, Bank Ekspres'in eski sahibi işadamı Korkmaz Yiğit'in kısa bir süre önce teslim ettiği öğrenildi. TMSF'nin, Yiğit tarafından teslim edilen belgeleri inceledikten sonra, haciz kararını dün itibarıyla verdiği ve Sarıgül'ün malvarlığına haciz koyduğu belirtildi.
Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşı 1998 yılında Bank ekspres'ten 3.5 milyon dolarlık kredi çekti. Yapılan hesaplama sonucunda, 3.5 milyon dolar olarak alınan borcun, bugün itibarıyla, faiziyle birlikte 8 milyon dolara (yaklaşık 16 milyon TL) ulaştığı belirlendi.
Sarıgül: Zamanlama manidar
Sarıgül, konuya ilişkin, "16 yıl sonra böyle bir karar çıktı. Zamanlama manidar" dedi. Sarıgül, "Bu olay bir porvokasyondur. Bu olay tamamen devletin kurumlarının panik içinde sityasete alet edilmesinden ibarettir. Halkın güvenini kaybederek bu kişisel saldırıyı yapanlar gereken cevabı 30 Mart akşamı sandıkta alacak" şeklinde konuştu.
Mustafa Sarıgül’ün avukatı Murat Hazinedar da TMSF’nin Sarıgül’ün mal varlığına el koyma kararıyla ilgili şunları söyledi:
"Bize ulaşan bir şey yok. Bir bakanın demesi gibi 'zamanlama çok manidar.' Bunun herhangi bir gerçekliği yok. TMSF bir şeyler karıştırıyor. Belki bu sürece dair başkanın itibarsızlaştırmasıyla ilgili bir girişim olabilir. Böyle bir borç yok. Neye dayandırıldığını bilmiyoruz şu anda. Bunun güncel siyasete yönelik bir işlem olduğunu düşünüyorum."