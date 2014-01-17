Mustafa Sarıgül'ün mal varlıklarına haciz!

Sarıgül: Zamanlama manidar

Sarıgül, konuya ilişkin, "16 yıl sonra böyle bir karar çıktı. Zamanlama manidar" dedi. Sarıgül, "Bu olay bir porvokasyondur. Bu olay tamamen devletin kurumlarının panik içinde sityasete alet edilmesinden ibarettir. Halkın güvenini kaybederek bu kişisel saldırıyı yapanlar gereken cevabı 30 Mart akşamı sandıkta alacak" şeklinde konuştu.

Mustafa Sarıgül’ün avukatı Murat Hazinedar da TMSF’nin Sarıgül’ün mal varlığına el koyma kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Bize ulaşan bir şey yok. Bir bakanın demesi gibi 'zamanlama çok manidar.' Bunun herhangi bir gerçekliği yok. TMSF bir şeyler karıştırıyor. Belki bu sürece dair başkanın itibarsızlaştırmasıyla ilgili bir girişim olabilir. Böyle bir borç yok. Neye dayandırıldığını bilmiyoruz şu anda. Bunun güncel siyasete yönelik bir işlem olduğunu düşünüyorum."