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Bilim / Teknoloji

Samsung Galaxy Note 7 için operatörler de devreye girdi

Samsung, cihazları tüm dünyada toplatma kararı almıştı

02 Aralık 2016 14:50

Samsung'un, piyasadan toplatma kararı aldığı Galaxy Note 7 için operatörler de devreye girerek, cihazın iletişimini kesecek.

Halen bazı ülkelerde kullanılan Galaxy Note 7, tehlikeli durumundan bir şey kaybetmiş değil. Telefonun pilinde ortaya çıkan kronik sorundan dolayı birçok kullanıcı maddi zarara uğramıştı.

Yeni Zelanda’da bulunan operatörler Note 7’nin GSM şebesini tamamen kesmişti. Shifdelete'de yer alan habere göre, bu uygulamayı örnek alan Avusturalyalı operatörler, Yeni Zelandalı operatör şirketlerinin izlediği yolu izleyerek Note 7’lerin GSM sinyalini keseceklerini açıkladı.

Uygulama tüm dünyaya yayılabilir. Bu yüzden operatörler bir an önce kullanıcıların kendileri ile iletişime geçip, telefonlarını hızlı bir şekilde iade etmesini bekliyor. Aksi takdirde kullanıcıların GSM hizmetlerinin engellenebileceği açıklandı.

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