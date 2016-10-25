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Bilim / Teknoloji

Samsung'un '7' belası; Note 7'den sonra S7 edge'ler de patlıyor!

Samsung, Note 7'nin üretimini durdurarak cihazları toplama kararı almıştı

25 Ekim 2016 12:41

Samsung, Note serisinin son modeli olan ve 'amiral gemisi' olarak duyurduğu Galaxy Note 7'lerden art arda gelen patlama haberlerinden sonra şimdi de S7 edge'den gelen patlama haberleriyle zor durumda...

Dünyanın önde gelen teknoloji sitelerinden Phone Arena'da yer alan habere göre, ABD operatörlerinden birinde çalışan bir kişi, Galaxy S7 edge'ini şarj ederken telefonun patladığını söyledi.

Galaxy S7 edge geçen ay da, Ohio'da inşaat işinde çalışan bir adamın pantolonunda patlamış ve bu kişi daha sonra Samsung’a dava açmıştı. Davacı, patlama sonrası ikinci ve üçüncü derece yanıklarla çok acı çektiğini söylemişti.

Samsung, farklı ülkelerden gelen patlama haberleri sonrası Note 7'nin üretimini durdurarak cihazları toplama kararı almıştı

Phone Arena'nın patlayan Galaxy S7 edge'e ilişkin paylaştığı fotoğraflar şöyle:

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