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Bilim / Teknoloji

Samsung'tan, Galaxy Note 7 kullanıcılarına yeni teklif

Teklif şimdilik sadece Güney Kore'deki Samsung müşterileri için geçerli

24 Ekim 2016 14:02

Galaxty Note 7'lerde aşırı ısınma ve alev alma sorunu nedeniyle kâbus gibi günler geçiren Samsung, krizden çıkmanın yollarını arıyor. Teknoloji devi bugün Güney Kore'deki müşterilerine yeni bir teklif yaptı.

Samsung, elindeki Galaxy Note 7'yi iade etmek isteyen müşterilerine sunduğu yeni teklif şöyle;

İlk aşamada müşterilerin elindeki Samasung Galaxy Note 7'yi Samsung Galaxy S7'nin Curve ya da Flat ekran modeliyle takas teklifi sunacak.

Ardından gelecek yıl piyasaya sürülecek olan Galaxy S8 veya Galaxy Note 8 modelini de yarı fiyatına bugün vermiş olduğu galaxy s7 ile takaslayacak. 

Gelecek yıl S8 ve Note 8'leri takaslarken müşterilerde Galxay S7'nın bu yılki satış fiyatının yarısı tahsil edilecek. 

Yani özetle, bu yıl Galaxy Note 7 parası ödeyen müşteriler, gelecek yıl S8 veya Note 8 sahibi olmak için S7'nin yarı fiyatını ödemeleri yeterli olacak.  

Bu teklif şimdilik sadece Güney Kore'deki Samsung müşterileri için geçerli.

Yolcularını daha önce Samsung Galaxy Note 7 telefonun uçaklarda kapalı tutulması, sarj edilmemesi gibi hususlarda uyaran Türk Hava Yolları, bu kez uçağa kabul edilmeyeceğini bildirdi.

THY'den konu ile ilgili yapılan açıklamade şu ifadelere yer verildi: 

Değerli Yolcularımız,

Ortaklığımızca icra edilen tüm seferlerde Samsung GALAXY NOTE 7 cihazlarının yolcu üzerinde, kabin bagajında, kayıtlı bagajlarda veya kargo olarak uçaklara kabul edilmeyeceğini siz değerli yolcularımıza bildiririz.

 

 

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