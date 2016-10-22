Samsung, Galaxy Note 7'yi tiye alan videoları YouTube'dan kaldırttı

Samsung, Grand Theft Auto V (GTA V) bilgisayar oyununda Galaxy Note 7 model telefonları patlayıcı olarak kullanan YouTube kullanıcılarının videolarını kaldırttırdı.

GTA V oyuncuları oyunda küçük bir değişiklik yaparak el bombalarının Galaxy Note 7 model telefonlar olarak görünmelerini sağladılar.

Samsung'un Ekim'de geri çağırdığı Galaxy Note 7 telefonların patlayıp yanmaya başladığı bildirilmişti.

YouTube'a GTA V oynarken videolarını yükleyen kullanıcılar Samsung tarafından telefonun telif haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle şikayet edildi ve videoların bazıları kaldırıldı.

DoctorGTA adındaki YouTube kullanıcısı Samsung videosunu şikayet ettikten sonra kanalına sınırlamalar geldiğini söyledi.

Kullanıcı, "Bu cezanın kalkması üç ayı bulacak ve canlı yayın da yapamıyorum. Bana dava açmaya kalksalar ne yaparlardı merak ediyorum doğrusu. Kanserle savaşan ve YouTube'da bilgisayar oyunları oynayarak para kazanan bir çocuğa dava açarlar mıydı?" dedi.

Videoların izleyicileri Samsung'u tutumunu devam ettirirse videoların daha fazla izlenmesine yol açmak konusunda uyardılar.