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Samast 'cinayet öncesi iki kişi takip ediyordu' dedi, savcılık yakalama talimatı verdi

Samast cinayet günü kendisini izleyen kişilerden bahsedince savcılık harekete geçti

11 Aralık 2014 10:28

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’e 2007 yılında yapılan suikastı yeniden araştıran savcı Yusuf Hakkı Doğan’a ‘tanık’ sıfatıyla önceki gün ifade veren tetikçi Ogün Samast, peşinde olan bazı şahıslardan bahsetti ve “Halaskargazi Caddesi ve Şafak Sokak’ta iki şahsın beni takip ettiklerini gördüm” dedi. Savcılık bunun üzerine harekete geçti ve emniyetten, bankamatik kamerasına takılan iki kişinin yakalanıp ifadesinin alınmasını istedi.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, Samast şöyle konuştu:

 

 ‘Biri kısa boylu kasketliydi’

 

 “Birisi kısa boylu kasketliydi, diğeri uzun boyluydu, saçının önü dökülmüştü. Hemen ankesörlü telefondan Yasin Hayal’i aradım. ‘Ağabey beni takip edenler var. Polis var sanki arkamda’ dedim. Yasin de kendinden emin bir şekilde bana ‘Olabilir, onlar zaten bizden’ dedi. Şu anda bana gösterseniz teşhis ederim. Ben Akbank görüntü kayıtlarının bu iki kişinin görüntülerinin tespit edilmemesi için silindiğini sanıyorum.”

 

 Avukat: Defalarca söyledik

 

Bu ifadeden sonra da savcılık bu kişilerin bulunması harekete geçti. Savcı, bu kişilerin bulunup ifade vermeleri için emniyete talimat verdi.  Akbank ATM’sinin kamera görülen üç kişinin cinayetle bağlantılı olduklarını daha önce mahkemeye defalarca dile getirdiklerini belirten Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu şunları söyledi:

 

 ‘Görüntüler kaybedildi’

 

 “Akbank kayıtlarının sabah ve öğle saatlerine ait olan bölümü yok. Bu olay Terörle Mücadele Şubesi’nden Selim Kutkan’ın görev süresinde oldu. Görüntüler kaybedildi. Suç duyurusunda bulunduk, sonuç çıkmadı. Akbank ise tüm kayıtları polise verdiğini söylüyor.

 

‘Yüzleri net görünmüyor’

 

“Akbank’ın ATM’sine ait kamera görüntülerinde üç şüpheli tespit ettik. Kim olduklarının araştırılmasını istedik. Kayıtlardaki ilk kişinin Osman Hayal olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Şafak Sokak’ta bulunan bir inşaata giren kişiler de bir kameraya takılmıştı. O kişilerin tespit edilmesini istemiştik ama kayıtlardaki kişilerin yüzleri net gözükmüyor diye şüphelilerin kimliklerinin tespit edilemediği belirtildi.”

 

Tarih 19 Ocak 2007

 

İlk şüpheli telefonla konuşuyor

11.16: Halaskargazi Caddesi’ndeki Saray Kumaş’ın kamerasından çekilen görüntülerde siyah montlu, mavi kotlu, elinde bir kağıt olan biri telefonla konuşurken görülüyor.

 

Yaşlı adam yanına geliyor

14.51-54: Saray Kumaş’ın önünde bulunan şahıs Akbank önünde beklerken tekrar görülüyor. Yaşlı bir adam yanına gelip bir şey söylüyor. O sırada kameraya ilk giren kişi kadrajdan çıkıyor.

 

Üçüncü kişi sahnede!

14.55: Yaşlı adama onun yerinde beklerken üçüncü bir kişi gelip bir şey söylüyor ve o da kadrajdan çıkıyor. Görüntülere takılan ilk kişi ise gittiği yerden geri dönüyor. O gelince de yaşlı adam yerinden ayrılıyor, biraz ileride bekledikten sonra bir işaretleşmeyle görüntüden kayboluyor.

Hrant Dink geliyor

14.56: Bu sırada Dink bankaya dönüyor, telefonla konuşmakta olan kayıtlara yansıyan ilk kişi yerinden ayrılıyor. Son olarak kayıtlardaki üçüncü kişi tekrar görünüyor. Ve  14.57’de de cinayet işleniyor.

 

‘Emniyet o görüntüleri sildi’

 

Dink ailesinin avukatları iki yıl önce kamera görüntülerinin silindiğine dikkat çekmişti. Avukatlara göre, emniyet görevlileri Akbank ATM görüntülerinin yer aldığı harddiskteki tüm görüntüleri, kendi disklerine kaydetti, sonra bu görüntüler içinden cinayet günü 10.00-13.00 arasını ve daha eski günlere ait görüntüleri sildi. Banka şube müdürü, cinayet günü kamera görüntülerini emniyet güçlerine verdiğini söylemişti. 21 Ocak 2007 günü de çevredeki tüm kamera kayıtları bir CD’ye kaydedilerek, içinde Ogün Samast’ın görüntü ve fotolarının yer aldığı DVD ile kriminal polis laboratuvarına teslim edilmişti. Bu görüntülere ait rapor hazırlandıktan sonra DVD, 1 Mart 2007 tarihinde adli emanete verildi. Bu dönemde Dink ailesinin avukatlarının, Akbank kayıtlarının izlenmesi talebini ise TEM şube yetkilileri, görüntülerin ellerinde olmadığını belirterek reddetmişti.

 

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