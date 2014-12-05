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Ogün Samast, Dink cinayeti soruşturmasında 'tanık' olarak dinlenecek!

Ogün Samast bu sabah tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi

05 Aralık 2014 13:59

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast, cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada "tanık" olarak ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Ogün Samast bu sabah tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Samast için adliyenin 7. katında geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Savcının bulunduğu koridorun giriş ve çıkışlarına güvenlik için jandarma ve polis yerleştirildi. Ogün Samast  soruşturma savcısı Yusuf Hakkı Doğan’a mektup yazarak ’cinayetle ilgili konuşmak istediğini’ belirtmişti. Bunun üzerine savcı Doğan geçtiğimiz günlerde Samast’ın,  ’tanık’ sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi.

 

3 saat ifade verdi

 

Samast soruşturma savcısı Doğan’a tanık sıfatıyla ifade verdi. Samast yaklaşık 3 saat ifade verdi.

 

Cerrah da ifadeye çağrılmıştı

 

Yeniden ele alınan Dink cinayeti soruşturması kapsamında şimdiye  kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nin eski başkanları Sabri Uzun ile Ramazan Akyürek, İstanbul İstihbarat eski Müdürü Ali Fuat Yılmazer ifade verdi. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan diğer isimler arasında Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ve eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler de yeralıyor.

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