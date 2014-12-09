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Ogün Samast davası, Hrant Dink'e suikast ana davasıyla birleştirildi

Mahkeme her iki dava dosyasının birleştirilmesinin zorunluğu olduğunu açıkladı

09 Aralık 2014 16:44

Michelle Demishevich

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı dava, Hrant Dink’e suikast ana davasıyla birleştirildi.

Mahkeme heyeti iddia makamının mütalaasının ardından hükmünü açıkladı. Hâkim Celal Ünal, sanık Ogün Samast'ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan cezalandırılmak istemiyle yargılandığı dava ile 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Hrant Dink Suikastı kamu davasının birleştirilmesine hükmetti.

Hâkim Ünal birleştirme kararında her iki dava dosyasının hukuki, şahsi ve fiili benzerliklerin bulunduğunu belirtti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ogün Samast ve avukatı katılmazken Dink Ailesini temsilen avukat Hakan Bakırcıoğlu katıldı.

Mahkeme atılı suçun niteliği maddi gerçeğin açığa çıkabilmesi için her iki dava dosyasının birleştirilmesinin zorunluğu olduğunu açıkladı.

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