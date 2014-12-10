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Dink cinayetinde Samast’ın bahsettiği üçüncü isim istihbarattan mı?

Samast: Cinayetten çok kısa bir süre sonra bu kişi cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal’in telefonunu buluyor ve sorguluyor. Bu kişi kimdir?

10 Aralık 2014 10:31

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde tanık olarak dinlenen cinayeti işleyen Ogün Samast’ın ifadesinde bahsettiği üçüncü kişinin istihbarat görevlisi olduğu öğrenildi. İfadesinde ismi hiç duyulmamış üçüncü kişi olarak tanımlanan bir kişiden bahseden Samast, bu kişinin cinayetten bir saat sonra Yasin Hayal’in telefonlarını sistemden kontrol ettiğini söyleyerek, cinayetten hemen sonra Hayal’in telefonunu nereden bulduğunu ve Hayal’in bu olaya karıştığını nereden bildiğini sordu.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun’un haberine göre, Samast olaydan dakikalar sonra 3 ilden Yasin Hayal’in telefon numarasının sorgulandığını belirtti. Bunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Samast, “Çünkü ben daha yakalanmamışım ve cinayet konusunda hiçbir bilgi yok. Ama cinayetten çok kısa bir süre sonra bu kişi cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal’in telefonunu buluyor ve sorguluyor. Bu kişi kimdir? Kiminle bağlantısı vardır? Onu Hayal’in ismini kim verdi? Bu olayın yapılacağını nereden biliyorlar? Bu kişilerin paralel yapı ile bağlantıları var mı? Operasyonda adı geçiyor mu?” dedi. Bu kişinin “istihbarat görevlisi” olduğu, gözaltına alınarak ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Samast, Rahip Santaro cinayetine katılan Oğuzhan Akdil’in durumunun kendisinden farksız olmadığını anlatarak, “Bu iki dosya bağlantılı incelenirse bağlantı kurulacaktır” ifadelerini kullandı.

Samast tanık olarak verdiği ifadesinde, cinayetin azmettiriciliği ile yargılanan Yasin Hayal’in kendisini Erhan Tuncel’in evine götürdüğünü ve aralarında tanık olduğu konuşmayı şöyle aktardı: “Erhan’ın ‘Ramazan Akyürek ve Fuat Müdür’ diye konuştuğunu duyunca döndüm, dinledim. Yasin dedi ki ‘o zaman sırtımız sağlam’ dedi. Evden çıkınca Yasin’e sordum. ‘Ben Ramazan Akyürek’i tanıyorum. Ama Fuat Müdür kim’ dedim. Yasin de bana ‘Erhan’ın tanıdıkları. Biz bu işi öteki çocuğa yaptıracaktık. O çocuk vazgeçti. Erhan onlardan referans almış. Ramazan müdür hatta İstanbul emniyet Amiri bile biliyor ama arkamızda hepsi. Düşün, iş büyük. Kahraman olacaksın. Cayarsan fena olur yakarım seni’ dedi.”

 

Yasin Hayal: Trabzon'da alınırsan Ramazan müdür açığa çıkar

 

Hayal’in kendisine “Direkt olarak vuracaksın. Bu şekilde imzamız olacak. Ayrıca bana bayrak verdi. ‘Otobüsten Trabzon’a dönerken Samsun’dan seni alacaklar. Eğer burada alınırsan Ramazan Müdür açığa çıkar’ dedi” ifadelerini kullandı. Samast, olay günü Şişli’de iki kişinin kendisini takip ettiğini gördüğünü bunun üzerine ankesörlü telefondan Hayal’i aradığını belirterek, “Yasin onlar bizden’ dedi. Takip yeri Akbank’ın yanıdır. Kamera görüntüleri silindiği için tespit edilemedi. Daha doğrusu mahkeme aşamasında ‘Kameralar öğleden önce çalışıyordu. Öğleden sonra bozuktu’ dendi” diye konuştu. Samast, Şişli’de internet kafe ararken kendisini takip eden kişileri teşhis edebileceğini kaydederek, “Biri kısa boylu, kafasında kasket vardı. Gri mont ceket giyiyordu. Diğeri de sakallı uzun boylu kafası da keldi. Saçlarının ön tarafı dökülmüştü” dedi.

 

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