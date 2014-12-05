'Ogün Samast, Hrant Dink cinayetinde üçüncü bir kişinin ismini verdi'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında "tanık" olarak ifadesine başvurulan Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast'ın, cinayetle ilgili ilk kez, bugüne kadar ismi geçmeyen üçüncü bir kişiden bahsettiği öne sürüldü.

DHA’da yer alan habere göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği Terör ve Örgütlü Suçlar Birimi Savcısı Yusuf Hakkı Doğan tarafından yürütülen soruşturmada bugün, cinayetin faili olduğu gerekçesiyle 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ogün Samast, "tanık" sıfatıyla dinlenildi.

Hükümlü bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve ifade verme işlemi yaklaşık 3 saat süren Samast'ın, 8 sayfa tutan ifadesinde, savcının sorularını yanıtlarken "araştırılmaya değer bilgiler" sunduğu öğrenildi.

Üçüncü bir isim

Samast'ın, "şüpheli" olarak ifadelerine başvurulan dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i, cinayetten önce muhbir Erhan Tuncel vasıtasıyla ismen tanıdığını beyan ettiği kaydedildi.

Dink'in öldürülmesini azmettirdiği öne sürülen sanık Tuncel ve cinayeti işleyen kendisi dışında üçüncü bir isimden bahsettiği belirtilen Samast'ın, bu ismin bugüne kadar yürütülen soruşturma veya davada hiçbir şekilde gündeme gelmediğini söylediği de ifade edildi.

Ogün Samast'ın bu bilgiyi paylaşması üzerine, savcılığın bu kişiyle ilgili çalışma yürüterek araştırma yapacağı dile getirildi.

İfade verme işleminin ardından yeniden cezaevine götürülen Ogün Samast'ın, bir süre önce savcı Doğan'a mektup yazarak, bilgisine başvurulmasını istediği belirtilmişti. Bunun üzerine savcı Doğan, Samast'ı "tanık" olarak ifadeye çağırmıştı.

