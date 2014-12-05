T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Ogün Samast, Hrant Dink cinayetinde üçüncü bir kişinin ismini verdi'

Hrant Dink cinayetinde tanık olarak ifade veren Ogün Samast'ın, Erhan Tuncel ve cinayeti işleyen kendisi dışında üçüncü bir isimden bahsettiği öne sürüldü

05 Aralık 2014 23:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında "tanık" olarak ifadesine başvurulan Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast'ın, cinayetle ilgili ilk kez, bugüne kadar ismi geçmeyen üçüncü bir kişiden bahsettiği öne sürüldü.

DHA’da yer alan habere göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği Terör ve Örgütlü Suçlar Birimi Savcısı Yusuf Hakkı Doğan tarafından yürütülen soruşturmada bugün, cinayetin faili olduğu gerekçesiyle 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ogün Samast, "tanık" sıfatıyla dinlenildi.
Hükümlü bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve ifade verme işlemi yaklaşık 3 saat süren Samast'ın, 8 sayfa tutan ifadesinde, savcının sorularını yanıtlarken "araştırılmaya değer bilgiler" sunduğu öğrenildi.

 

Üçüncü bir isim

 

Samast'ın, "şüpheli" olarak ifadelerine başvurulan dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i, cinayetten önce muhbir Erhan Tuncel vasıtasıyla ismen tanıdığını beyan ettiği kaydedildi.
Dink'in öldürülmesini azmettirdiği öne sürülen sanık Tuncel ve cinayeti işleyen kendisi dışında üçüncü bir isimden bahsettiği belirtilen Samast'ın, bu ismin bugüne kadar yürütülen soruşturma veya davada hiçbir şekilde gündeme gelmediğini söylediği de ifade edildi.

Ogün Samast'ın bu bilgiyi paylaşması üzerine, savcılığın bu kişiyle ilgili çalışma yürüterek araştırma yapacağı dile getirildi.
İfade verme işleminin ardından yeniden cezaevine götürülen Ogün Samast'ın, bir süre önce savcı Doğan'a mektup yazarak, bilgisine başvurulmasını istediği belirtilmişti. Bunun üzerine savcı Doğan, Samast'ı "tanık" olarak ifadeye çağırmıştı.
 

 

ETİKETLER

ogün samasterhan tuncelhrant dinkifadetanıkali fuat yılmazel

İlgili Haberler

Ali Fuat Yılmazer, Hrant Dink soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Hrant Dink soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Ogün Samast, Dink cinayeti soruşturmasında 'tanık' olarak dinlenecek!

Ogün Samast bu sabah tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi

Yılmazer: Hrant Dink hakkında sol faaliyetlerinden dolayı bir fiş vardı

Dink cinayeti soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Ali Fuat Yımazer’in ifadesine ulaşan Dink’in avukatları harekete geçerek savcılığa bir dilekçe sundu

Yılmazer: Sahte evrak düzenleyen İstanbul Emniyeti'nin Hrant Dink’i koruması gerekiyordu!

İşte Dink cinayeti soruşturmasında şüpheli olarak ifade veren Yılmazer’in ifadesinin tam metni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24