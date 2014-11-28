Ali Fuat Yılmazer, Hrant Dink soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Emniyet'teki 'paralel yapı' operasyonuna ilişkin olduğu iddia edilen 22 Temmuz operasyonu kapsamında 'yasadışı dinleme' yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Hrant Dink soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer'in Hrant Dink cinayeti döneminde İstanbul İstihbaratta C Şube Müdürü olduğu ve cinayetle ilgili sorumlu şubenin başında olduğunu söylemişti.