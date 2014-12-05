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Yılmazer: Hrant Dink hakkında sol faaliyetlerinden dolayı bir fiş vardı

Dink cinayeti soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Ali Fuat Yımazer’in ifadesine ulaşan Dink’in avukatları harekete geçerek savcılığa bir dilekçe sundu

05 Aralık 2014 15:45

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla dün ifade veren İstanbul İstihbarat eski Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in ifadesinde, "İstihbarat Daire Başkanlığı arşivinde Hrant Dink ile ilgili açılmış dosya vardır. Benim hatırladığım kadarı ile başlangıçta Hrant Dink hakkında sol faaliyetlerinden dolayı bir fiş vardı" dediği öğrenildi.

DHA'dan Cem Dursun'un haberine göre, Yımazer’in bu ifadesine ulaşan Dink’in avukatları harekete geçerek savcılığa bir dilekçe sundu. Ali Fuat Yılmaz’er ifadesine değinilen dilekçede, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına ayrı ayrı yazı yazılarak, Hrant Dink ve Dink’in genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi’ne ilişkin yapılan tüm çalışmalar, toplanan bilgiler ve oluşturulan kayıtların istenmesini" talep edildi.

 

5 saat ifade vermişti

 

Dink cinayeti soruşturması kapsamında Yılmazer dün şüpheli olarak 5 saat ifade verdi. 22 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden İstanbulAdalet Sarayı’na getirilen Yılmazer, soruşturma savcısı Yusuf Hakkı Doğan’a 5 saat ifade verdi.

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