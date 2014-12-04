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Ali Fuat Yılmazer, Dink soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Hrant Dink suikastının azmettiricisi olmakla suçlanan Erhan Tuncel, cinayetin perde arkasında Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer’in olduğunu söylemişti

04 Aralık 2014 13:52

Eski İstanbul İstihbarat Şubesi Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Yüksel Koç’un haberine göre, 22 Temmuz Operasyonu kapsamında “yasadışı dinleme" yaptığı gerekçesi ile tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan eski İstanbul İstihbarat Şubesi Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Hrant Dink soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Dink cinayeti soruşturmasında 3 Ekim’de ifade veren eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, “Ali Fuat Yılmazer o dönemde İstanbul İstihbaratta C Şube Müdürü idi. Esas bu işlerden sorumlu şubenin başındaydı” diye konuştu. Akyürek, Dink ile ilgili kayıtların silinmesi yönünde de emir vermediğini iddia etmişti.

Hrant Dink suikastının azmettiricisi olmakla suçlanan Erhan Tuncel, cinayetin perde arkasında Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer’in olduğunu söylemişti.

 

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