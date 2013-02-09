T24 LogoT24 Logo
Politika

Salih Fırat: CHP'den istifa ederek 'acele mi ettim' diye düşünüyorum

Salih Fırat: Genel Başkan'ın tavrını koyması lazımdı. Kapalı toplantılarda söylüyor ama dinlenmiyor. Dinlemiyorlarsa disiplini işletirsin

09 Şubat 2013 16:12

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in “Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit değildir” sözlerinin ardından CHP’den istifa eden Salih Fırat, “Tepkimde haklıydım ama bazen 'acele mi ettim' diye düşünüyorum” diye konuştu.

Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ’a değerlendirmelerde bulunan Salih Fırat, CHP’den istifa ettiği için pişman olduğunu söyledi.

Fırat şöyle konuştu:

“Bazen hakikaten insan aceleci olabiliyor. Kararı alırken Adıyaman il örgütüne bile söylemedim. ‘Acaba acele mi ettim, tartışsam daha mı iyi olurdu?’ pişmanlığım var. Zaman zaman iç dünyamda kendi kendime soruyorum bunu. Ama ayrılma nedenim haklı. En azından CHP içindeki milliyetçiliği tartışılır hale getirdik. Bence iyi oldu. Bazı şeylerden sonra 'keşke' demek de bir şey değiştirmiyor. Ama 'parti içinde mücadele etseydim' ya da 'acaba orada tartıştıktan sonra mı alsaydım istifa kararını' diye kendime sormuyor değilim. Ama sonuçta laf ağzımızdan çıktı. Geri dönüş olmaz. CHP'ye karşı her şeyi de bir kalemde silip atamam. Sonuçta bu partide 12 yıl siyaset yaptım.

Belki parti içinde kalsam ve bunu dillendirsem o zaman grup halinde bir kopma olabilirdi. En azından bu kararın sorumluluğunu başkasına vermemiş oldum.”

 

‘Irkçılık yapmayacaksın’

 

Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek “tavrını koyması gerekirdi” dedi. Fırat, “Birgül hanım ve dahil olduğu grup CHP'de çoğunluk değil aslında. Ama sanki CHP'de temel eğilim onlardan yanaymış gibi bir hava yaratılıyor. Çünkü en çok konuşan o grup. Anayasa Komisyonu için bile aynı grup 'niye o masada oturuyoruz, CHP o masadan çekilsin, bu bölünme anayasasıdır' gibi şeyler söylüyordu. Bence Birgül Hanım'ın ilk açıklamasının ardından yaptığı açıklama da çok talihsizdi. 'Türk ulusu adına benden özür dilensin' dedi. Tam tersine bence çıkıp 'Yanlış anlaşıldım, sizden özür diliyorum' demesi gerekiyordu. Özrü kabahatinden büyük. 'Sosyal demokratım' diyorsan ırkçılık yapmayacaksın.

İstifayı ilk düşündüğüm zamanlar, Genel Başkan'ın 'Size bu krediyi veriyorum' açıklamasından sonraydı. Yine o grubun sesi yükseldi. İşte o zaman Genel Başkan'ın tavrını koyması lazımdı. Kapalı toplantılarda söylüyor ama dinlenmiyor. Dinlemiyorlarsa disiplini işletirsin” diye konuştu.

ETİKETLER

salih fıratchpbirgül ayman güleristifa

İlgili Haberler

CHP'li Birgül Ayman Güler: Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz

Mecliste ana dilde savunma ile ilgili görüşmelerde Birgül Ayman Güler'in kullandığı sözlere sosyal medyada da tepki geldi

Salih Fırat, CHP'li Ayman Güler'in sözleri üzerine CHP'den istifa etti!

Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, CHP'li Ayman Güler'in "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit gördüremezsiniz" sözleri üzerine CHP'den istifa etti

Salih Fırat: CHP'den ayrıldım, artık bağımsızım

CHP'den istifa eden Salih Fırat, TBMM'deki çalışmalarına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı

Deniz Baykal: Ben de Birgül Ayman Güler'in sözlerine katılıyorum

Deniz Baykal: Birgül Ayman Güler'in dikkat çekmek istediği nokta son derece isabetli olmasına rağmen çarpıtıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24