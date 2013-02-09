Salih Fırat: CHP'den istifa ederek 'acele mi ettim' diye düşünüyorum

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in “Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit değildir” sözlerinin ardından CHP’den istifa eden Salih Fırat, “Tepkimde haklıydım ama bazen 'acele mi ettim' diye düşünüyorum” diye konuştu.

Akşam gazetesinden Yelda Gökdağ’a değerlendirmelerde bulunan Salih Fırat, CHP’den istifa ettiği için pişman olduğunu söyledi.

Fırat şöyle konuştu:

“Bazen hakikaten insan aceleci olabiliyor. Kararı alırken Adıyaman il örgütüne bile söylemedim. ‘Acaba acele mi ettim, tartışsam daha mı iyi olurdu?’ pişmanlığım var. Zaman zaman iç dünyamda kendi kendime soruyorum bunu. Ama ayrılma nedenim haklı. En azından CHP içindeki milliyetçiliği tartışılır hale getirdik. Bence iyi oldu. Bazı şeylerden sonra 'keşke' demek de bir şey değiştirmiyor. Ama 'parti içinde mücadele etseydim' ya da 'acaba orada tartıştıktan sonra mı alsaydım istifa kararını' diye kendime sormuyor değilim. Ama sonuçta laf ağzımızdan çıktı. Geri dönüş olmaz. CHP'ye karşı her şeyi de bir kalemde silip atamam. Sonuçta bu partide 12 yıl siyaset yaptım.

Belki parti içinde kalsam ve bunu dillendirsem o zaman grup halinde bir kopma olabilirdi. En azından bu kararın sorumluluğunu başkasına vermemiş oldum.”

‘Irkçılık yapmayacaksın’

Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek “tavrını koyması gerekirdi” dedi. Fırat, “Birgül hanım ve dahil olduğu grup CHP'de çoğunluk değil aslında. Ama sanki CHP'de temel eğilim onlardan yanaymış gibi bir hava yaratılıyor. Çünkü en çok konuşan o grup. Anayasa Komisyonu için bile aynı grup 'niye o masada oturuyoruz, CHP o masadan çekilsin, bu bölünme anayasasıdır' gibi şeyler söylüyordu. Bence Birgül Hanım'ın ilk açıklamasının ardından yaptığı açıklama da çok talihsizdi. 'Türk ulusu adına benden özür dilensin' dedi. Tam tersine bence çıkıp 'Yanlış anlaşıldım, sizden özür diliyorum' demesi gerekiyordu. Özrü kabahatinden büyük. 'Sosyal demokratım' diyorsan ırkçılık yapmayacaksın.

İstifayı ilk düşündüğüm zamanlar, Genel Başkan'ın 'Size bu krediyi veriyorum' açıklamasından sonraydı. Yine o grubun sesi yükseldi. İşte o zaman Genel Başkan'ın tavrını koyması lazımdı. Kapalı toplantılarda söylüyor ama dinlenmiyor. Dinlemiyorlarsa disiplini işletirsin” diye konuştu.