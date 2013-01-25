Salih Fırat: CHP'den ayrıldım, artık bağımsızım

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP'den istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, partisine geri dönmeyeceğini bildirdi. Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceğini söyleyen Fırat isim vermeden CHP'li Birgül Ayman Güler'in TBMM Genel Kurulu'nda anadilde savunma düzenlemesinin görüşmeleri sırasında söylediği sözlerini eleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in TBMM Genel Kurulu'nda anadilde savunma düzenlemesinin görüşmeleri sırasında söylediği ''Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz'' sözlerinin ardından partisinden istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat açıklama yaptı. Fırat, "Bu anlayışın bir zamanlar, birilerinin "Türk olmyanların bu memlekette tek hakları vardır, hizmetçi olma, köle olma hakkı" anlayışından bir farkı yoktur. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Kürdüm hiçbir zaman bir halkı mensup olduğu kimlik nedeniyle de diğer halktan üstün görmedim" dedi.

Fırat açıklmasını şöyle sürdürdü:

''Beni istifaya götüren süreci çok detaylandırmayacağım. Ancak anadilde savunma hakkına ilişkin kanun tasarı görüşmeleri sırasında, sataşma gerekçesiyle parti grubu adına söz almış olan ve daha önce Parti Sözcülüğü görevini yapmış bulunan, halen PM üyeliği görevini yürüten arkadaşımızın 'Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eşdeğerde gördüremezsiniz', 'Türkiye'de Kürt sorunu yoktur', 'Bundan sonra biz savunmadayız, bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız' şeklinde sarf ettiği cümleler ve bu cümlelerin de birkaç milletvekili hariç, Genel Kurul'da bulunan CHP Grubu milletvekili arkadaşlarımızın neredeyse tamamı tarafından alkışlanmış olması son bir kırılma noktası olmuştur.

Bu anlayışın bir zamanlar, birilerinin 'Türk olmayanların bu memlekette tek hakları vardır. Hizmetçi olma, köle olma hakkı' anlayışından bir farkı yoktur. Ben, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Kürdüm. Hiçbir bir zaman, bir halkı mensup olduğu kimlik nedeniyle de diğer bir halktan üstün görmedim. Kürt sorununun çözümüne ilişkin olarak başlatılmış bulunan bu sürecin, eşitlik ve özgürlük temelinde bir çözüme evrilebilmesi için gerekli katkının sunulması gerekirken, sorunun çözümüne engel, çözümü zorlaştıracak bir yaklaşım içine girilmesini doğru bulmadığımı belirtmek isterim.

Bugüne kadar yaşanan süreç nedeniyle, partimden istifa ederek, bağımsız milletvekili olarak devam etmeyi uygun gördüm. Bundan sonra da eşitlikçi ve özgürlükçü bir anlayış temelinde, genelde tüm Türkiye halklarının özelde Adıyamanlı hemşehrilerimin emrinde bağımsız milletvekili olarak çalışmalarımı sürdüreceğim.''