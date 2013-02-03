Deniz Baykal: Ben de Birgül Ayman Güler'in sözlerine katılıyorum

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Ben Birgül Hoca'nın konuşmasının yanlış olduğunu söylemiyorum. Aksine doğru olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki ben de Birgül Hoca'yla aynı şeyi düşünüyorum” dedi.

Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir “Baykal: Bu tartışma durdurulmalı” başlığıyla yayımlanan (3 Şubat 2013) yazısında Deniz Baykal’ın, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in “Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit değildir” sözlerini değerlendirmesine yer verdi.

“CHP'ye linç kampanyası başlatıldı. Bu tartışma son bulmalı” diyen Baykal, “Ben Birgül Hoca'nın konuşmasının yanlış olduğunu söylemiyorum. Aksine doğru olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki ben de Birgül Hoca'yla aynı şeyi düşünüyorum. O akademik terminolojiyle konuşuyor ve böyle konuştuğu için de tam ifade edemiyor kendisini” dedi.

Baykal, kendisi konuşsa şunları söyleyeceğini belirtti:

“Kardeşim etnik kimlik insanların şerefidir, namusudur. Elbette ki bütün etnik kimlikler eşittir ancak millet ve ulus kavramı başka bir şeydir! Hiçbir etnik kimlik bir ulusun kimliğinden üstün olamaz. Türkiye etnik kökeni birbirinden farklı olan insanların üzerinde yaşadığı bir ülke. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Ermenisi ile büyük bir ulus ve bu ulusun ortak adı da Türk Ulusu'dur. Hiçbir etnik kimlik, ki buna Türklük dahil, Türk Ulusu'ndan üstün değildir.”

Baykal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hocanın söylediklerinden Türklerle Kürtler eşit değildir sonucuna varılmamalı. Birgül Hanım millet ile milliyeti ayırıyor sadece. Söyledikleri aslında çok doğru ama akademik dil kullandığı için kimileri anlayamadı onu. Dikkat çekmek istediği nokta son derece isabetli olmasına rağmen çarpıtıldı.”