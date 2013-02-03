T24 LogoT24 Logo
Politika

Deniz Baykal: Ben de Birgül Ayman Güler'in sözlerine katılıyorum

Deniz Baykal: Birgül Ayman Güler'in dikkat çekmek istediği nokta son derece isabetli olmasına rağmen çarpıtıldı

03 Şubat 2013 14:04

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Ben Birgül Hoca'nın konuşmasının yanlış olduğunu söylemiyorum. Aksine doğru olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki ben de Birgül Hoca'yla aynı şeyi düşünüyorum” dedi.

Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir “Baykal: Bu tartışma durdurulmalı” başlığıyla yayımlanan (3 Şubat 2013) yazısında Deniz Baykal’ın, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in “Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit değildir” sözlerini değerlendirmesine yer verdi.

“CHP'ye linç kampanyası başlatıldı. Bu tartışma son bulmalı” diyen Baykal, “Ben Birgül Hoca'nın konuşmasının yanlış olduğunu söylemiyorum. Aksine doğru olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki ben de Birgül Hoca'yla aynı şeyi düşünüyorum. O akademik terminolojiyle konuşuyor ve böyle konuştuğu için de tam ifade edemiyor kendisini” dedi.

Baykal, kendisi konuşsa şunları söyleyeceğini belirtti:

“Kardeşim etnik kimlik insanların şerefidir, namusudur. Elbette ki bütün etnik kimlikler eşittir ancak millet ve ulus kavramı başka bir şeydir! Hiçbir etnik kimlik bir ulusun kimliğinden üstün olamaz. Türkiye etnik kökeni birbirinden farklı olan insanların üzerinde yaşadığı bir ülke. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Ermenisi ile büyük bir ulus ve bu ulusun ortak adı da Türk Ulusu'dur. Hiçbir etnik kimlik, ki buna Türklük dahil, Türk Ulusu'ndan üstün değildir.”

Baykal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hocanın söylediklerinden Türklerle Kürtler eşit değildir sonucuna varılmamalı. Birgül Hanım millet ile milliyeti ayırıyor sadece. Söyledikleri aslında çok doğru ama akademik dil kullandığı için kimileri anlayamadı onu. Dikkat çekmek istediği nokta son derece isabetli olmasına rağmen çarpıtıldı.”

ETİKETLER

deniz baykalbirgül ayman gülerchptürkkürtmilliyetulus

İlgili Haberler

CHP'li Birgül Ayman Güler: Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz

Mecliste ana dilde savunma ile ilgili görüşmelerde Birgül Ayman Güler'in kullandığı sözlere sosyal medyada da tepki geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24