CHP'li Birgül Ayman Güler: Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz

TBMM Genel Kurulu'nda ana dilde savunma hakkını düzenleyen yasanın görüşülmesi sırasında sık sık tartışmalar yaşandı. CHP'nin İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in BDP'li milletvekilleri ile girdiği tartışma sırasında "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz" demesi ise tepkiye neden oldu.

İşte meclis tutanağından o tartışma

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – Burada herhâlde şimdiye kadar böyle konuşmalar duyulmamıştır. BDP Grubundan Sayın Akat’ın yaptığı konuşma kanımızı dondurdu. Sanki başka bir devletin parlamenteriydi, bize “Siz.” diye diye inanılmaz şeyler söyledi.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Devletin değil, Türkiye’nin parlamenteriyim.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) – AKP’nin, Türk ulusunu tarihten silmeye, Türk vatandaşlığını tarihten silmeye dönük olan girişimlerinde BDP’yle nasıl iş birliği yaptıklarını onun konuşmasında gördük.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Yok öyle bir şey. Ne alakası var?

OKTAY VURAL (İzmir) – AKP-BDP koalisyonu zaten!

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) – Öyle bir şey nasıl yok? Anayasa Uzlaşma Komisyonuna vatandaşlık maddesi için partiniz ne önerdi arkadaşlar? “Türk vatandaşlığı”nı değil, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı”nı öneriyorsunuz. Başbakanınız salı günü “Bizim temelimiz Anasırı İslam’dır.” diyor.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan…

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) – “Türklük ırkçılıktır.” diyor.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Doğru söylüyor.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) – “Ve biz bunu tarihten sileceğiz.” diyor. Burada büyük Türk milleti önünde yemin ettiniz, büyük Türk milleti önünde yemin ettiniz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Biz ulusalcı değiliz, biz ırkçı değiliz. O Anayasa’yı değiştireceğiz.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) – O büyük ulusal parti olarak, tek tek şahıs olarak ihanet ediyorsunuz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Anayasa’yı size rağmen değiştireceğiz.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) – Sosyal demokrasiye “militarizm” demek ha?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sosyalist Enternasyonel’den de kovduracağız; merak etmeyin. Hem burada ulusalcılık yapıp hem dünyada solculuk yapamazsınız.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) – Kürt milliyetçiliğini bana “ilericilik” ve “bağımsızcılık” diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Biz asla milliyetçi değiliz, siz ulusalcısınız, ulusalcısınız!

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, AKP ve BDP iş birliğinin yaptığı şey tektir. Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Türkiye’de siz sorunu Türk sorunu yaptınız.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sizi Sosyalist Enternasyonel’den de attıracağız, hiç merak etmeyin.

SIRRI SAKIK (Muş) – Vallahi, Türkiye’de sizin faşist anlayışınız var.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) – Bundan sonra biz savunmadayız, bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

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