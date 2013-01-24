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Politika

Salih Fırat, CHP'li Ayman Güler'in sözleri üzerine CHP'den istifa etti!

Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, CHP'li Ayman Güler'in "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit gördüremezsiniz" sözleri üzerine CHP'den istifa etti

24 Ocak 2013 15:06

CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat partisinden istifa etti.
 
Meclis Genel Kurulu'nda dün, anadilde savunma düzenlemesinin görüşmeleri sırasında CHP'li Birgül Ayman Güler'in sözleri tartışma yarattı.

Güler, BDP'li Hasip Kaplan'a cevaben yaptığı konuşmada ''Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. AKP ve BDP işbirliğinin yaptığı şey, tektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Türkiye'de siz sorunu Türk sorunu yaptınız. Bundan sonra biz savunmadayız, bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız'' demişti.

CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın bu sözlere tepki göstererek partisinden istifa ettiği öğrenildi.

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