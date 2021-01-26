Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Bahçeli'nin iddialarına yanıt: Devlet içinde devletse ispat etsin; yarın suç duyurusunda bulunacağız

T24 Haber Merkezi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin evinin önünde sopalı ve silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

T24'e konuşan Selçuk Özdağ, Bahçeli'nin partisinin grup konuşmasında söylediği "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi bildik bir numaradır" iddiasıyla ilgili "Bu iddialar deli saçması. Yarın Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Suçluluk psikolojisi içerisindeler" dedi.

Şu ana kadar 2 kişinin yakalanıp tutuklandığını hatırlatan Özdağ, "diğer 3 kişi 11 gündür kayıp, Ankara'nın göbeğinde yapılan siyasi terör saldırısının faili diğer 3 kişi neden yakalanamıyor" diye konuştu.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Bu iddialar deli saçmasıdır. Sayın Bahçeli'ye düşen görev savcılığa başvurmaktır. Suçluluk psikoloji içerisindeler, telaş içerisindeler. Çaresizliğin ve mağlubiyetlerinin göstergesi. Biz böyle alçaklıkları yapmayacak, yaptırmayacak kadar delikanlı insanlarız. Sayın Bahçeli nereden öğrenmiş balkondan benim görüntüleri çektirdiğimi. Kendisi devlet içinde devletse buyursun ispat etsin.

Sayın İçişleri Bakanını, Adalet Bakanını ve Sayın Cumhurbaşkanını göreve davet ediyoruz. Bahçeli Fethullah Gülen'le ilgili 'bu yaşlı başlı insanla uğraşmayın' derken ben FETÖ'nün tehlikelerinden söz ediyordum.

İddiaların ispat edecekler. Sözü edilen kamera görüntüleri zaten başka bir taraftan çekilmiş. Bizim direnişimiz olayı engelledi.



Olayı soruşturan savcıyı ben mi tehdit ettim. Çorum ve Derince'nin MHP'li il başkanları tehdit etmedi mi? Bana yapılan saldırı bir milattır. Siyasi terör saldırısıdır. "

Bahçeli ne demişti?

"Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarda milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır. Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyon taktiğidir. Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışınlar suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar.

Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır."

Ne olmuştu? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu 15 Ocak 2021 Cuma günü 1,5 saat arayla saldırıya uğramıştı. Uğuroğlu'na saldırı düzenleyen 4 kişiden 3'ü yakalanırken, Özdağ'a saldıranlardan 2 kişi tutuklanmıştı. Diğer saldırganların firari olduğu belirtilmişti. Saldırılar, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'ın, Yeniçağ gazetesini ziyareti sırasında dile getirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri kaleme alan Orhan Uğuroğlu'nun yazısının yayımlanmasından iki gün sonraya rastladı. Eli kırılan, yaralandığı bölgeye 17 dikiş atılan Selçuk Özdağ; "Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar" diyerek saldırıdan MHP'yi sorumlu tutmuştu.

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