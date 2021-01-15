Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!

T24 Haber Merkezi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. 5 kişinin saldırısı sonucu elinden ve başından ciddi şekilde yaralandığı açıklanan Özdağ, hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter hesabından Özdağ'ın saldırıya uğradığını duyurdu. Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" dedi.

T24'e konuyla ilgili konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Özdağ'ın başından yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Saldırıyı gerçekleştirenlerin 5 kişi olduğu bilgisini paylaşan Üstün, "Evinden cuma namazına girmek için çıkarken saldırıya uğramış. Takip edildiği anlaşıyor" dedi.

"Ciddi şekilde yaralandı, tedavisi devam ediyor"

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının 12.15'te yapıldığını, Özdağ'ın elinden ve kafasından ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Özcan'ın açıklaması şöyle:

"Genel Başkan Yardımcımız ve Manisa Eski Milletvekilimiz Sayın. Selçuk Özdağ, bugün Ankara’daki evinin önünde saat 12:15 sularında “sopalı ve silahlı” bir saldırıya uğramıştır.

Yaklaşık beş kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Sn. Özdağ elinden ve kafasından ciddi biçimde yaralanmıştır. Olay anında yanında bulunan şoförü tarafından hızla Memorial Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınmıştır.

Güvenlik görevlilerimizin incelemeleri devam etmektedir. Olayın sorumlularının gecikmeksizin ortaya çıkarılmasını ve yargıya teslim edilmesini bekliyoruz.

Söz konusu hadise ile maalesef ülkemizin geldiği noktayı, demokrasi diyen, hukuk diyen, özgürlük diyen hiçbir siyasinin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar gördük.

Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmıştır.

Tedavisi devam eden Sn. Genel Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyor ve bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

Üstün de bir ay önce saldırıya uğramıştı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün 8 Aralık'ta Sakarya'daki evine S.A. isimli zanlı tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

T24'e konuşan Gelecek Partili kaynaklar, Üstün'ün ailesiyle birlikte Ankara'da olduğunu söylemiş, saldırı sonrası teslim olan S.A.'nın daha önce sabıkası olduğu belirtilmişti.