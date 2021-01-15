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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya siyasilerden tepkiler; "Failleri bir an önce yakalanmalı, olay yargı tarafından tüm yönleriyle aydınlatılmalı"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. 5 kişinin saldırısı sonucu elinden ve başından ciddi şekilde yaralandığı açıklanan Özdağ, hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

15 Ocak 2021 15:02

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Özdağ'ın saldırıya uğramasının ardından siyasilerden ilk tepkiler gelmeye başladı:

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HDP STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan'dan açıklama: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ’a yönelik bugün gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor ve Özdağ’a acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıyı muhalefete ve demokratik siyasete, iktidara karşı ortaya çıkan alternatif arayışlara yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz. Söz konusu saldırının tam da siyaseti ve siyasetçileri hedef gösteren yaklaşımların rutin hale geldiği ve sorumluların aklandığı bir dönemde gerçekleştirilmesi tesadüf değildir. Bu tarz saldırılar Türkiye’de demokratik siyasetin ne kadar zor koşullarda yürütüldüğünün de göstergesidir. Nefret söylemini kullanan, toplumu kutuplaştırıp gerginlik yaratan iktidar bloğu bu saldırının müsebbibidir. Birimize değil hepimize karşı gelişen bu tür saldırıları durdurmanın yolu da ortak hareket etmektir. Siyaseti zehirleyen, ülkeye siyasetsizliği dayatan ve insanların kendisini ifade etmesinin önünü kapatan koşullara bir an evvel son verilmelidir. Bu saldırının faillerinin ortaya çıkarılmaması, iktidarın bu konudaki sorumluluğunu ağırlaştıracaktır.

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