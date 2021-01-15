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Ankara Valiliği’nden ‘Selçuk Özdağ’ açıklaması: Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir

15 Ocak 2021 14:51

Ankara Valiliği’nden  Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “26. Dönem Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan YARDIMCISI Sn Selçuk Özdağ, ikametgahının  önünde fiziki saldırıya uğramış olup, hastanede tedavi altına alınmıştır. Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.” denildi.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. 5 kişinin saldırısı sonucu elinden ve başından ciddi şekilde yaralandığı açıklanan Özdağ, hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.   

TIKLAYIN | Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!

 

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