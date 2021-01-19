Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'ndan Selçuk Özdağ’ın uğradığı saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya tehdit

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasını yürüten savcı Alparslan Tufan'ı tehdit etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ önceki gün Ankara'da silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırıya tepkiler sürerken Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Alparslan Tufan'ı sosyal medyadan tehdit etti.

Ömer Şanlı, "Alparslan Tufan neyi amaçlamaktadır? Savcı Tufan’a bizim öncelikli tavsiyemiz hukuka riayet etmesi, devamında da elaleme erkeklik göstereceğim diye boğulacağı suda kulaç atmamasıdır. Serok Ahmet ve avenelerinin Ülkücüler üzerinden popülerlik çalışmasına müsade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.