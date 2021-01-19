Selçuk Özdağ saldırısına ilişkin gözaltına alınan Gülseren: Bizde ne sopa ne de silah vardı, tam aksine bize karşı silahlı bir saldırı olmuştur

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdurrahman Gülseren ifadesinde, "Bizde ne sopa ne de silah vardı, tam aksine bize karşı silahlı bir saldırı olmuştur" iddiasında bulundu. Saldırı anının videosunda beyaz araca binen kişinin elinde sopa olduğu görülüyor.

tvhaberi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre, Gülseren ifadesinde, "Bana sormuş olduğunuz olay ile ilgili, olayda şüpheli olarak adı geçen Gülahmet Türk benim 2-3 yıllık arkadaşım olur kendisi ile Gazi Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda tanıştık. Ankara’da olduğu sürede görüşürdük. Gülahmet ile 14 Ocak günü bir sonraki gün olan 15 Ocak günü buluşup iş aramaya gitmek için sözleştik. Sabah saat 08:30 sıralarında Gülahmet ile Kızılay semtinde buluştuk, sonra aramak için Çankaya semtine gitmek için bir arkadaşımızdan emanet aldığımız plakasını bilmediğim beyaz renkli bir aracımız vardı." dedi.

Gülseren, "Yolda giderken iş yerlerine eleman ihtiyaçları olup olmadığını sorarak iş aramaya devam ettik, aracımızı adresini bilmediğim bir sokağa park etmiştik ve iş aramaya yaya olarak devam ediyorduk, yolda giderken kendisini sosyal medya ve televizyondan tanıdığım Selçuk Özdağ isimli şahsı gördüm kendisine daha önce yapmış olduğu yazı ve söylemlerini sormak için yanına gittim, selam verdim kendisine 'Siz Selçuk Özdağ mısınız?' diye sordum kendisi de bana 'Evet' diye cevap verdi, 'Size bir soru sorabilir miyim?' dedim. O da bana 'Evet' dedi. Ben 'Siz daha önce milletvekilliği yapmış, milletimizin vergilerinden maaş almış bir insansınız, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen hakkında, Fethullah Hoca efendiye küfür etmek Allah'ın gücüne gider ifadesi ve PKK hakkında olumlayıcı ifadeleriniz hangi milli vicdana, hangi vatanseverliğe sığar' diye sordum. O da bana 'Vatanseverliği sizden mi öğreneceğim piçler' diyerek saldırdı ve benim çeneme bir yumruk attı , sonra yanımda bulunan Gülahmet isimli arkadaşım bizi aralamak istedi ona da yumruk attı, aramızda bir arbede çıktı." ifadesini kullandı.

Gülseren ifadesine şöyle devam etti:

“Arbede sırasında Selçuk Özdağ yere düşerek yol kenarında bulunan bahçe korkuluğuna kafasını vurdu, yerden kalkarken orada bulunan kim bilmediğim, tanımadığım şoförü yada koruması olan kişiye seslenerek 'Bayram vur piçleri' diye bağırdı. Bende bu şahsın elini belinde doğru görünce bu şahsı tutarak orada bulunan bir aracın üzerine doğru itekledim ve bize ateş edeceklerini düşündüğümüzden Gülahmet ile birlikte olay yerinden uzaklaştık. Biz uzaklaşırken arkamızdan 4 el ateş edildi ancak bize isabet etmedi, biz de park etmiş olduğumuz acın yanına gittik ve aracımıza binerek olay yerinden uzaklaştık birlikte Gülahmet’in Gazi Mahallesi'nde bulunan ikâmetine gittik. Olay olduktan sonra Selçuk Özdağ isimli şahıs olayın biz tarafından silah ve sopa kullanmak sureti ile gerçekleştiği yönünde açıklamalarda bulunmuştur ancak kesinlikle bu gerçek değildir biz olay yeri adrese tesadüfen iş aramak maksatlı gittik, kendisi ile karşılaşmamız tesadüftür, bizde ne sopa ne de silah vardı, tam aksine bize karşı silahlı bir saldırı olmuştur. Kendisinin yapmış olduğu açıklamalar yalandır, olayın reklamını yapmaya çalışmaktadır.

Şüpheli Gülahmet Türk de ifadesinde şüpheli Abdurrahman Gülseren ile birlikte bir arkadaşından emanet olarak aldıkları araçla iş aramaya çıktıklarını savundu. Kar yağdığı için aracın kayabileceğini düşünerek ara sokağa park ederek iş yerine yaya olarak gitmeye karar verdiklerini belirten Türk, bu süreçte yakın bir camide cuma namazı kılmaya karar verdiklerini söyledi. Türk, şunları anlattı:

“Abdurrahman, benim biraz önümde yürüyordu, biriyle tartıştığını gördüm. Onlara doğru yaklaşınca Abdurrahman’ın tartıştığı şahsın sosyal medyadan sıklıkla gördüğüm Selçuk Özdağ olduğunu fark ettim. Abdurrahman, Selçuk Özdağ’a hitaben, ‘Bu nasıl vatanseverlik? FETÖ terör örgütünü överek mi vatanseverlik oluyor? Sen nasıl bu milletin vekili olacaksın?’ dedi. Özdağ da, ‘Vatanseverliği sizden mi öğreneceğim’ diyerek küfür etti. Ben de Özdağ’a, ‘Daha önce Fetullah Gülen’i öven konuşmalar da yaptın. Hiç mi utanmıyorsun? Bir de vatan millet edebiyatı yapıyorsun’ dedim. Özdağ tekrar bize küfür ederek karşılık verdi ve Abdurrahman’a yumruk salladı. Ben de araya girdim, vurarak itekleyince Özdağ yere düştü. Düşerken demir korkuluklara çarptı ve kalkerken başında kan olduğunu gördüm. Özdağ, bu sırada, ‘Bayram çek vur’ diye bağırdı. Özdağ’ın Bayram diye seslendiği kişi elini beline atarak yanımıza doğru gelince, Abdurrahman., şahsı ellerinden tuttu ve itekleyerek engelledi. Özdağ, Bayram vur’ diye bağırmaya devam edince, şahıs silahını çekti. Bizde can havliyle oradan kaçmaya başladık. Bayram denilen şahıs arkamızdan 4 el ateş açtı.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ ise ifadesinde 15 Ocak’ta saat 12.35 sularında Cevizlidere Mahallesi’nde bulunan evinden cuma namazı için çıktığını kaydetti. Kapının önünde genç bir kişi gördüğünü belirten Özdağ, şunları anlattı:

“Kendisine bakarak sağ tarafta bulunan aracıma doğru yöneldiğim esnada iki şahıs bir anda sopalarla bacaklarıma vurmaya başladılar. Ben döndüm ve şahıslara bağırmaya başladım O esnada kafama darbe aldım. Bu şahıslara bağırırken eşkalini tam hatırlamadığım bir şahsın, iki araç arasından bana silah doğrulttuğunu gördüm. Apartmanın köşesine kadar iki şahısla boğuşmaya devam ettim. O esnada aracımın şoförü de araçta beni bekliyordu. Ondan üzerime kayıtlı silahımı getirmesini istedim. Ancak şoförüm beni duymadığı için silahı getiremedi. Beni darbeden şahıslar bir anda kaçmaya başladılar. İki şahıs beni darp ederken, biri de şoförümün araçtan inmesini engellemiş. O da değerleriyle birlikte önümden koşarak kaçtı.”

Zanlıların ifadeleri konusunda T24'e konuşan Selçuk Özdağ, "Hepsi yalan, ben kimseyle konuşmadım. Bu ifadeler arkadan saldırmak gibi alçakça kaçmak gibi korkça." Beni UFO'lar mı yaraladı! Bu görüntüler emniyette. Her şey çok açık. Kimlikler belirlendi. Firardalar şimdi yakalanmayanlar. Geçen seneden beri meydana gelen 13 saldırı arasında bir bağ var. HTS kayıtları incelensin bunlar ortaya çıkar" dedi

Gülseren’in 10 Ekim Ankara Katliamı için Dde“Daha iyisi olabilirdi” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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